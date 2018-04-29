Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'ya gitti ve Devlet başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Türkiye, İran ve Rusya'nın yapacağı üçlü zirveden bir gün önce, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Soçi'de Rus lider Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rus televizyonunım haberine göre Putin toplantıda Esad'a, "teröristlere karşı kesin zafer kazanmak için" daha gidilecek yol olduğunu ancak askeri operasyonların sona yaklaştığını söyledi.

Putin ayrıca Esad'la görüşmesinde, "Şimdi elbette ki en önemli mesele siyasi konulara geçmek ve sizin barıştan ve çözümden yana olanlarla birlikte çalışmaya hazır olduğunuzu memnuniyetle not ediyorum" dedi.

Görüşmede Rusya'nın Suriye'de 2011 ilkbaharından bu yana devam eden iç savaşa çözüm bulmak amacıyla tüm etnik grupları ve silahlı örgütleri bir araya getirecek bir Suriye Halkları Kongresi'nin toplanmasını önerisi de ele alındı.

Bazı kaynaklar, Rusya'nın Suriye'de devlet kurumlarına dokunulmaması karşılığında Esad'ın görevde kalmasında ısrarcı olmayacağını söylüyor. Bazı yorumcular da Türkiye'nin Esad'ın devlet başkanlığından ayrılması şartını yumuşatmasının siyasi çözüm ihtimalini artırdığını belirtiyor.

Putin ile Esad'ın görüşmesi Pazartesi akşamı Soçi'de gerçekleşti. Ancak bu görüşme, Kremlin tarafından sabah saatlerinde açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Esad'ın Rusya'da toplam dört saat geçirdiğini açıkladı. Bu, Esad'ın 2015 yılında Moskova'ya gitmesinden bu yana kamuoyuna açıklanan ilk ve tek dış ziyareti oldu.

Esad da görüşmede, "Şu aşamada, özellikle de teröristlere karşı zafer kazanmamızın ardından siyasi süreci ilerletmeye yönelik adımlar atmak bizim de çıkarımıza olur. Ve şu anda sahadaki durumun ve siyasi ortamın, siyasi süreçte ilerleme kaydedilmesini beklememize olanak tanıyor. Bu siyasi sürece yabancı oyuncuların müdahale etmemesi konusunda Rusya'nın desteğine güveniyoruz" dedi.

Esad ayrıca Putin'e Suriye halkı adına tüm yaptıklarından dolayı "minnettar olduklarını" ve bu desteği asla unutmayacağını söyledi.

Putin, ayrıca siyasi çözüm çabalarıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere dünya liderleriyle de ele alacağını belirtti. Putin ile Trump'ın Salı günü telefonda görüşmesi bekleniyor.

Soçi'de yarın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Suriye'de siyasi çözüm çabalarını değerlendirmek üzere Soçi'de Putin ile üçlü bir zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu toplantı, Suriye ile ilgili üç liderin gerçekleştireceği ilk zirve olacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de yapılan görüşmelerin "Suriye hükümeti ile bir dizi muhalif grup arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasına" yardımcı olacağını söyledi.

Lavrov, "Suriye'de İslam Devleti'ne (Irak Şam İslam Devleti - IŞİD) karşı zafer giderek güçlenirken, siyasi müzakerelerin yeniden başlamasının koşulları da oluşuyor" dedi.

Moskova, 2015 yılında Suriye hükümetinin talebi üzerine Esad'a destek vermek amacıyla iç savaşa doğrudan dahil oldu. Rusya, hem hava operasyonlarıyla hem de askeri danışmanlarıyla desteklediği Suriye ordusu, silahlı muhalif örgütler karşısında önemli kazanımlar elde etti ve Halep ile Humus gibi kritik noktaları ele geçirdi.