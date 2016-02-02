Suriye Demokratik Konseyi: Erdoğan hep İslamcı ve cihatçı bir Suriye istedi

PYD’nin davet edilmediği Cenevre’deki görüşmelere katılmayacaklarını açıklayan Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eş Başkanı Heysem Menna, “Erdoğan’ın isteği hiçbir zaman demokrat, laik bir Suriye olmadı; İslamcı ve cihatçı oldu” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Tayyip Erdoğan, Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) Cenevre görüşmelerine katılması halinde toplantıyı boykot edeceklerini açıklamıştı. PYD lideri Salih Müslim’e BM tarafından davet gönderilmemesi üzerine Menna da Müslim’i kastederek,“Dostlarım olmadan oraya gitmem” demişti.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’e konuşan Menna, Erdoğan’ın hapiste olduğu süreçte kendisini savunan uluslararası yargı gücünde olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Onu savunan insan hakları savunucularından biriydim. Ama o aşırıcılardan yana oldu. Siz diktatör yerine Suriye’de aşırıcı bir rejim kuramazsınız. Bizim demokrasiye ihtiyacımız var. Niye sizin laik demokratik bir sisteminiz, anayasanız var da Suriye halkının buna hakkı yok? Erdoğan Türkiye’yi temsil etmiyor. Türk politikasını gözleyen biri olarak şunu söyleyebilirim ki, Erdoğan’ın Suriye’de isteği hiçbir zaman demokrat, laik bir Suriye olmadı; İslamcı ve cihatçı oldu.”

"Bizde herkese aynı hak verilir"

Suriye muhalefetiyle rejim arasındaki görüşmelerin PYD’siz süremeyeceğini söyleyen Menna, “Müslim de görüşmelerde yer alacak. Onların bize ihtiyacı var çünkü kuzeyden güneye Suriye topraklarının yüzde 16’sında egemenliğimiz var. Biz, organize olmuş tek siyasi gücüz, biz laik demokratların en güçlü cephesiyiz” dedi.

Hedeflerinin demokratik adem-i merkeziyetçilik olduğunu vurgulayan muhalif lider, sözlerini şöyle sürdürdü:

“SDK bunun için çabalıyor. Bu, tüm Suriye için gerekli; Kürtler, Türkmenler, Araplar, hepimiz için. Bizim sistemimizde Türkmen’e de Kürt’e de aynı hak verilir.”