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BBC Türkçe

Suriye Demokratik Güçleri: Talal Silo Türkiye tarafından tehdit ediliyordu

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, sözcüleri Talal Silo'nun saf değiştirerek Özgür Suriye Ordusu'na katılmasının ve Türkiye'ye gitmesinin temel sebebinin ailesinin Türkiye tarafından tehdit edilmesi olduğunu iddia etti.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'deki silahlı güçlerden ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), sözcüleri Talal Silo'nun saf değiştirerek Özgür Suriye Ordusu'na katılmasının ve Türkiye'ye gitmesinin temel sebebinin ailesinin Türkiye tarafından tehdit edilmesi olduğunu iddia etti.

Ana gövdesini Türkiye tarafından 'terör örgütü' olarak sınıflandırılan Suriyue'deki Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu SDG'den yapılan açıklamada "General Talal Silo saygı duyulan bir komutandı" dendi.

Açıklamada, Silo ile temasın koptuğu ifade edildi ve "Talal Silo'nun kaybolmasının, Türk istihbaratı tarafından yürütülen ve Silo'nun ailesini de kapsayan özel bir operasyon sonucu olduğuna inanıyoruz" dendi.

SDG açıklamasında "Silo Türkiye devleti tarafından yoğun baskı ve tehditlerle karşı karşıyaydı. Tehditler Türkiye'de yaşayan oğullarına kadar uzanıyordu" ifadeleri yer aldı.

Çarşamba günü Talal Silo'nun SDG'den ayrıldığı, saf değiştirip Özgür Suriye Ordusu'na teslim olduğu belirtilmişti.

Reuters'a konuşan ÖSO sözcüsü İbrahim el İdlibi, "Silo, ÖSO'dan bazı komutanlarla gizli işbirliğindeydi. ÖSO kontrolündeki bölgelere girdikten sonra Türkiye topraklarına geçti" demişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon ise "Talal Silo'nun SDG'den ayrıldığı iddialarından haberdarız, ancak şu aşamada elimizde daha fazla ayrıntı yok" demekle yetinmişti.

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