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BBC Türkçe

Suriye Demokratik Güçleri Rakka'nın kontrolünü 'ele geçirdi'

ABD'nin desteklediği, YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG Suriye Demokratik Güçleri yetkilileri BBC'ye yaptığı açıklamada, Suriye'nin Rakka kentinde kontrolü ele geçirdiğini, sadece onlarca militanın kent içinde kaldığını belirtti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin desteklediği, YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) ana gövdesini oluşturduğu SDG (Suriye Demokratik Güçleri) yetkilileri BBC'ye yaptığı açıklamada, Suriye'nin Rakka kentinde kontrolü ele geçirdiklerini belirtti.

SDG son olarak, IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) bir dönem halkın önünde infazlar gerçekleştirdiği El-Naim meydanını ele geçirdiğini söyledi.

BBC muhabiri Quentin Sommerville, kentin IŞİD'den alınmasıyla ilgili resmi açıklamanın çok yakında yapılmasının beklendiğini bildiriyor.

Çatışmaların sonlanması için yapılan bir anlaşma kapsamında bir grup yerli IŞİD militanına, geçtiğimiz günlerde aileleriyle birlikte kentten ayrılmasına izin verildiği aktarılıyor.

SDG, yabancı militanların onlara katılmasına izin verilmeyeceğini belirtiyor.

Son günlerde üç binden fazla sivil kentten ayrıldı.

BBC'ye konuşan SDG yetkilileri, kentin içinde yaklaşık 50 IŞİD militanının kaldığını belirtti.

BBC muhabiri Sommerville, kentte uzun zaman sonra hava saldırı düzenlenmediği, bombardıman ya da silah sesi gelmediğini aktarıyor.

Sommerville ayrıca bir kamyonun hoparlörlerle kentte dolaşarak Rakkalılara dışarı çıkma ve sıcak çorba içme çağrısı yaptığını da söylüyor.

Rakka, IŞİD'in 2014 yılında ele geçirdiği büyük kentler arasındaydı.

SDG, yaklaşık dört ay önce kenti ablukaya almıştı.

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