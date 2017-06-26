Suriye Demokratik Güçleri Rakka’nın dörtte birini aldı

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin Rakka şehrini IŞİD'den geri almak için başlattıkları operasyonda ilerleme kaydetti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Suriyeli Kürt ve Arap birliklerinden oluşan SDG'nin Rakka'nın dörtte birini kontrol altına aldığını söyledi.

Operasyonun 6 Haziran'da başladığını hatırlatan Rahman, "Operasyon başlayalı SDG, şehrin yerleşim alanlarının yüzde 25'ini ele geçirdi” dedi.

Rahman, ABD tarafından desteklenen SDG'nin şehrin güneydoğusu ve batısında ikişer semti ele geçirdiğini belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri'nin pazartesi günü Rakka'nın eski şehrine doğru bir kuşatma harekâtına başladığını aktaran Rahman, batıdaki Kadisiye mahallesinde çatışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

SDG'ye yakınlığıyla bilinen bir sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise Kadisiye semti pazar akşamı Arap ve Kürt güçlerin eline geçti.

İki kilit nokta ele geçirildi

Rakka'nın kuzeyinde yer alan ve Suriye ordusunun eski bir üssü olan 17. Tümen'in de bir kısmını ele geçirdiğini ifade eden Rahman, bu üssün yakınında bulunan bir şeker fabrikasının da aynı güçlerin elinde olduğunu belirtti. Rahman, SDG'nin bu iki kilit noktanın tamamını kontrol altına alarak IŞİD'in kuzeyden bağlantısını kesmek istediklerini söyledi.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, aylarca süren çevreleme politikasından sonra 6 Haziran'da IŞİD'in Suriye'deki kalesi olarak bilinen Rakka'yı ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Mayıs ayında SDG bünyesinde hareket eden Kürt birliklere IŞİD'e karşı yürütülen operasyonda ağır silah yardımı yapılmasına karar vermişti. Bu açıklama, SDG'nin içindeki Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) PKK'nın Suriye'deki kolu olarak değerlendiren Türkiye ile ABD'nin arasının açılmasına sebep olmuştu.

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AFP/Reuters/DÇ/GA