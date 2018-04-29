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BBC Türkçe

Suriye Demokratik Güçleri 'Rakka'nın batısında el Mansura'yı IŞİD'den aldı'

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin, Rakka'nın batısındaki el Mansura beldesine iki cepheden girip bölgeyi IŞİD'in elinden aldığı bildirildi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'nın batısındaki el Mansura beldesini IŞİD'den aldığı bildirildi.

Kürt Suriye Demokratik Güçleri'nin omurgasını, ABD'nin silah temin ettiği Halk Savunma Birlikleri YPG oluşturuyor.

Reuters haber ajansına konuşan SDG'ye yakın bir güvenlik kaynağı "Suriye Demokratik Güçleri üç gündür el Mansura'ya saldırıyordu. Bugün beldeye iki cepheden girdiler ve IŞİD'den kurtardılar" dedi.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, el Mansura'nın Rakka'nın batısında en büyük belde olduğunu ifade etti ve bölge çevresinde IŞİD'in direnmeye devam ettiğini söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri son aylarda Rakka'nın merkezine doğru ilerliyor. Rakka'daki siviller de kentten ayrılıyor.

Diğer yandan, IŞİD'in Rakka'dan Palmira'ya hareket etmesi için YPG'nin IŞİD'le anlaşarak güvenli koridor açtığı iddialarını hafta içinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov doğrularken, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise bu iddiaların MİT tarafından takip edildiğini söyledi.

NTV'ye konuşan Kalın, "Bu yönde emareler var. Bu yeni bir şey değil. Daha önce de yapıldı. Biz hep bunu söylüyoruz, terör örgütleri işlerine geldiğinde birbirlerini destekliyor. Bunlar oyun içinde oyuna dönüşüyor" dedi.

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