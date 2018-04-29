Suriye Demokratik Güçleri Rakka'da 'IŞİD'i kuşattı'

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'da Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının çevresini tamamen sardıklarını açıkladı.

Kürt ve Arap güçlerden oluşan SDG, IŞİD militanlarının güneye kaçış yollarını kapattıklarını duyurdu.

İngiltere merkezli Suriyeli muhalif oluşum Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rakka'dan dışarıya açılan son yolun da kapatıldığını doğruladı.

IŞİD'e karşı kurulan ABD liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon da Rakka'ya güneyden giden tüm ana yolların şu an SDG'nin kontrolünde olduğunu söyledi.

Ryan Dillon "SDG birkaç farklı koldan, liderleri tarafından da terk edilmiş olan IŞİD savaşçılarına baskı yapıyor" dedi.

Sözcü ayrıca SDG'nin bu hafta Rakka ve çevresindeki yaklaşık 20 kilometrekarelik alanı IŞİD'den temizlediğini de duyurdu.

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) omurgasını oluşturduğu SDG, Haziran ayı başında Rakka'yı IŞİD'den geri almak için operasyon başlatmıştı.

SDG, Rakka'da ele geçirdikleri yerlerde IŞİD tarafından yeraltına kazılmış çok geniş bir tünel ağı bulduklarını da açıkladı.

SDG güçleri IŞİD'in yüzyüze savaşmak yerine, bu tüneller yoluyla intihar saldırıları düzenlediğini ve mayın patlattığını belirtiyor.

Rakka'da yaklaşık 4 bin IŞİD militanı olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan hâlâ yaklaşık 100 bin sivil Rakka'daki savaşın ortasında kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler Rakka'da ay başından bu yana en az 173 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IŞİD'in kaçan sivilleri keskin nişancılarla vurduğu iddiaları da var.

Suriye'de 6 yıldır süren iç savaşta 300 binden fazla insan hayatını kaybetti, yaklaşık 11 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.