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BBC Türkçe

Suriye Demokratik Güçleri: Rakka yakınındaki Tabka kentini ve barajını ele geçirdik

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka yakınlarındaki Tabka kentini ve barajını ele geçirdiğini açıkladı. SDG'nin omurgasını, ABD'nin Türkiye'nin uyarısına karşın silah yardımı yapma kararı aldığı, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) sil

29 Nisan 2018 20:30

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Tabka kentini ve barajını ele geçirdiğini açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan SGG Sözcüsü Talal Silo, "Kahraman güçlerimizin fedakarlıkları ve ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun tam desteği sayesinde Tabka'yı ele geçirdik" dedi.

SDG haftalardır, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının da yardımı ile bölgeye Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri almaya çalışıyordu.

IŞİD militanları özellikle Tabka'nın kuzeyinde ve baraj duvarı çevresinde SDG güçlerine karşı direnmişlerdi.

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Tabka, IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'ya giden yol üzerinde bulunduğu için stratejik açıdan önemli görülüyor.

Rakka ile Suriye'nin en büyük barajı olan Tabka arasındaki mesafe yaklaşık 40 kilometre.

SDG son iki yılda Suriye'de yaklaşık 6 bin kilometrekarelik bir alanı IŞİD'den temizlemişti.

Arap savaşçıların da bulunduğu SDG'nin omurgasını Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

SDG yakında büyük bir operasyonla Rakka'yı IŞİD'den geri almak istiyor.

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