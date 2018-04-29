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BBC Türkçe

Suriye Demokratik Güçleri: Rakka operasyonuna başladık, 3 koldan ilerliyoruz

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), kentin IŞİD'den alınmasına yönelik operasyona Pazartesi günü başladığını açıkladı. SDG sözcüsü, "Kuzey, doğu ve batı cephelerinden ilerliyoruz" dedi. Operasyona ABD öncülüğündeki koalisyon da

29 Nisan 2018 20:30

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka kentinin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden alınmasını amaçlayan operasyona başladığını açıkladı.

SDG Sözcüsü Talal Silo, IŞİD'in kalesine taarruzun Pazartesi günü başladığını ve birliklerin kuzey, doğu ve batı cephelerinden ilerlediğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Silo, "Mücadele çok şiddetli olacak çünkü DAEŞ (IŞİD), sözde başkentlerini savunmak için ölmeyi göze alacak" dedi.

Rakka operasyonuna ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da hava saldırılarıyla destek veriyor.

Koalisyon, Rakka'nın merkezinde 3000-4000 IŞİD militanın kaldığını tahmin ettiklerini belirtti.

Londra merkezli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdurrahman, SDG birliklerinin şehre ulaştığını ama binalara girmediklerini duyurdu.

Gözlemevi, Rakka'nın doğusunun ve kuzeyde bir askeri üssün hedef alındığını söyledi.

IŞİD, Rakka'yı 2014 yılında ele geçirmiş ve Batı ülkelerine saldırıların planlamasında Rakka'yı üs olarak kullanmış, şehri 'fiili başkenti' olarak ilan etmişti.

ABD'nin desteklediği SDG, Kasım ayından bu yana Rakka'nın ele geçirilmesi için mücadele yürütüyor.

Başbakan Binali Yıldırım da Rakka'yla ilgili açıklamasında, Türkiye'nin güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda 'gereken cevabın verileceğini' söyledi.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Rakka'da ABD'nin oradaki terör unsurlarıyla başlattığı operasyon devam ediyor. Dostumuz ABD, terör grupları ile bir başka terör grubunu yok edeceğini düşünerek iş birliğine gitti.

"Türkiye olarak doğuracağı sonuçlardan zerre kadar zarar görmesine asla izin vermeyeceğiz. Terör ülkemizi, milletimizi, nerede tehdit ederse etsin anında gereken karşılık verilecek.

"Rakka'da ya da o bölgede herhangi bir noktada güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz. Türkiye'nin hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri bellidir."

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