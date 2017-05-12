T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye Demokratik Güçleri: Rakka operasyonu yaz başında başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta YPG'ye silah yardımını onaylamıştı

12 Mayıs 2017 21:20

Ana gövdesini YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka operasyonun yaz başında başlayacağını açıkladı.

SDG komutanı Abdülkadir Hevdeli, SDG'nin IŞİD'den aldığı Tabka'da yaptığı açıklamada, "Bu (Rakka operasyonu), önümüzdeki dönem gerçekleşecek. Tam olarak belirtemiyorum. Şehre girişin ve taarruzun yaz başında olacağını düşünüyorum" dedi.

Hevdeli, ABD tarafından kendilerine verilecek silahların henüz ulaşmadığını ancak yakında ulaşacağını da söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta YPG'ye silah yardımını onaylamıştı.

Bu karar Türkiye'nin tepkisine neden oldu.

Erdoğan: ABD ziyareti milat olacak

Konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta gerçekleştireceği ABD ziyaretinde ele alınacak.

Erdoğan, bugünkü açıklamasında da YPG'ye destekle ilgili eleştirilerini sürdürdü:

"Bunlar ağır silahlar, sıradan silahlar değil. Bunların bütün belgeleri elde, bunu kendileri de kabul ediyor. Bu tabii bizim ABD ile olan stratejik ilişkilerimize, stratejik mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Biz tabii bunların olmasını arzu etmeyiz, bunları ifade edeceğiz, bunları görüşeceğiz."

ABD ziyaretinin milat olacağını belirten Erdoğan, "Yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır" dedi.

Türkiye, Rakka operasyonunda ABD'ye birlikte hareket etme çağrısı yapıyor.

 

 
 

ETİKETLER

suriye demokratik güçleriypgrakkaopersayonune zaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24