Suriye Demokratik Güçleri: Rakka operasyonu yaz başında başlayacak

Ana gövdesini YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka operasyonun yaz başında başlayacağını açıkladı.

SDG komutanı Abdülkadir Hevdeli, SDG'nin IŞİD'den aldığı Tabka'da yaptığı açıklamada, "Bu (Rakka operasyonu), önümüzdeki dönem gerçekleşecek. Tam olarak belirtemiyorum. Şehre girişin ve taarruzun yaz başında olacağını düşünüyorum" dedi.

Hevdeli, ABD tarafından kendilerine verilecek silahların henüz ulaşmadığını ancak yakında ulaşacağını da söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta YPG'ye silah yardımını onaylamıştı.

Bu karar Türkiye'nin tepkisine neden oldu.

Konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta gerçekleştireceği ABD ziyaretinde ele alınacak.

Erdoğan, bugünkü açıklamasında da YPG'ye destekle ilgili eleştirilerini sürdürdü:

"Bunlar ağır silahlar, sıradan silahlar değil. Bunların bütün belgeleri elde, bunu kendileri de kabul ediyor. Bu tabii bizim ABD ile olan stratejik ilişkilerimize, stratejik mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Biz tabii bunların olmasını arzu etmeyiz, bunları ifade edeceğiz, bunları görüşeceğiz".

ABD ziyaretinin milat olacağını belirten Erdoğan, "Yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır" dedi.

Türkiye, Rakka operasyonunda ABD'ye birlikte hareket etme çağrısı yapıyor.