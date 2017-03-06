Suriye Demokratik Güçleri Rakka-Deyr ez Zor yolunu kesti

Suriye'nin kuzeyinde, IŞİD'in ülkedeki güçlerinin merkezi Rakka'ya doğru ilerleyişlerini sürdüren ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 7 köyü daha alarak, Rakka'nın IŞİD'in doğuda kısmen varlığını sürdürdüğü doğudaki Deyr ez Zor vilayeti ile bağlantısını kestiklerini bildiriyorlar.

SDG'nin çatısını Türkiye tarafından 'terör örgütü' olarak kabul edilen silahlı Suriyeli Kürt gücü YPG oluşturuyor. SDG bünyesinde Arap güçler de yer alıyor.

Reuters ajansının Kürt askeri kaynakları ile bir gözlemciye dayandırdığı açıklamalara göre, son ilerlemenin ardından etrafındaki çember daralan Rakka'daki IŞİD militanlarının tek kaçış yolu Fırat Nehri'ni geçmek haline geldi.

Bu, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin Kasım ayında Rakka'yı aşamalı olarak kuşatıp sonunda ele geçirmeye yönelik operasyon açısından önemli bir kazanım olarak görülüyor.

Ajansa adını vermeden konuşan bir Kürt yetkilisi "Rakka ile Deir ez Zor'un bağlantısının kesilmesi, DAİŞ'in (IŞİD) yönetim merkezinin karadan kuşatmasının fiilen tamamlanması anlamına geliyor" dedi ve IŞİD'in şimdi sadece güneyde Fırat Nehri'ne doğru çekilebileceğini ifade ediyor.

SDG sözcüsü Talal Silo Reuters ajansına Rakka - Deyr ez Zor yolu için "Yol SDG'nin kontrolünde" diye konuştu. IŞİD kaynaklarında ise henüz bu konuda bir yorum yapılmadı.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, bölgede ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun yaptığı bombardımanlarında, Rakka'yı Fırat Nehri üzerinden güneye bağlayan köprüler tahrip edildi.

Gözlemevi, IŞİD bölgelerine çekilen militanların ailelerinin Fırat Nehri'ni botlarla geçmek zorunda kaldıklarını bildiriyor.

YPG'nin Rakka operasyonunu yürüten koalisyon içinde yer alması ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusu olmayı sürdürüyor.

NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye Washington'un Rakka harekatı için Kürt güçleri yerine Türkiye'nin desteklediği ve eğittiği Özgür Suriye Ordusu milisleriyle hareket etmesini istiyor.