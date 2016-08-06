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Deutsche Welle

'Suriye Demokratik Güçleri Menbic'in kontrolünü ele geçirdi'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Menbic kentinin 'neredeyse tamamının' kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

06 Ağustos 2016 18:36


Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Demokratik Güçleri'nin kent merkezinde gizlenen son cihatçıların peşine düştüğünü açıkladı. Suriye'nin kuzeyindeki Menbic kenti iki yıldır IŞİD'in kontrolünde bulunuyordu.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri Menbic'i ele geçirmek için iki ay önce kapsamlı operasyon başlatmıştı. Menbic, IŞİD'in kalesi Rakka'dan Türkiye sınırına ve Halep'teki bazı bölgelere uzanan yolların bu kentten geçmesi nedeniyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adını 'Fetih El Şam Cephesi' olarak değiştiren El Nusra Cephesi'nin Ahrar El Şam ile birlikte Halep'teki askeri akademiye ait birçok binayı ele geçirdiğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi buradaki rejim güçlerinin durumunun Rusya'nın hava saldırısı desteğine rağmen giderek zorlaştığını kaydetti.

IŞİD militanları günlerdir Halep'in muhalif grupların kontrolü altında bulunan noktalarını çeviren hükümet güçlerinin direnişini kırmaya çalışıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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