Suriye Demokratik Güçleri: IŞİD emirleri elimizde

Rakka'yı dört aylık bir operasyon sonucu önceki gün IŞİD’den temizleyen Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD’in üst düzey yabancı savaşçılarını gözaltına aldıklarını açıkladı. SDG sözcülerinden Talal Silo, “Dünyanın her yerinden yabancı emirleri elimizde. Özel operasyonlarda yakalandılar. Bazıları da teslim oldu” dedi.

Reuters’a konuşan Silo, SDG’nin elinde kaç üst düzey yabancı IŞİD militanı olduğunu açıklamadı. Bu kişilerin SDG istihbaratı tarafından sorgulandığını aktaran Silo, “Sadece DAEŞ için kurduğumuz cezaevleri var. Onları diğer mahkûmlarla birlikte tutmuyoruz” diye konuştu.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre Silo, yabancı IŞİD üyelerinin geleceği konusunda, “Soruşturuluyorlar ve mahkemeye çıkarılacaklar. Onları, yargılayacak bağımsız bir yargı sistemimiz var” ifadelerini kullandı.

"İade konusu ilgili ülkelerle ilişkiye bağlı"

SDG sözcüsü, bu kişilerin geldikleri ülkelere iade edilip edilmeyeceklerinin, ilgili ülkelerin onları kabul edip etmeyeceğinin ise belirsiz olduğunu söyledi. Silo, “Bu konudaki karar, (ilgili) yabancı ülkelerle bizim aramızdaki duruma bağlı. Bir anlaşma olabilir… Onlar iade etmek için uzlaşma olabilir ya da bu olmayabilir” demekle yetindi.

IŞİD’in 2014 yılının başında ele geçirdiği ilk büyük kent olan Rakka, örgütün kalesi sayılıyordu. Örgütün, İstanbul’daki Reina saldırısı ve Paris saldırıları dahil Suriye ve Irak dışındaki birçok katliamı Rakka’dan planladığı belirtiliyor. Rakka’nın temizlenmesi, IŞİD’in geriletilmesi açısından sembolik sayılıyor.