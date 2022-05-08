Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasının çevresine roket saldırısı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden dün gece ve bugün öğle saatlerinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasının çevresine iki roket saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

Dün, Deyrizor ilindeki Huyjet Kati bölgesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu emrindeki yabancı teröristlere yönelik hava saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda aralarında Irak ve Afganistan kökenlilerin de olduğu 9 terörist ölmüş, 8’i yaralanmıştı.

Söz konusu saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu emrindeki yabancı teröristlerin hedef alınmasından sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Deyrizor ili karşılıklı saldırılara sahne oluyor

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Deyrizor’da ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgeler ise son dönemde sık sık hedef alınıyor.

Nitekim ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse 7 Nisan'da düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de söz konusu saldırıyı kimin düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli örgütlerin saldırılarına benzediğini dile getirmişti.

Deyrizor ilinde bulunan Ömer Petrol Sahası'nda ABD güçlerinin konuşlandığı bölgenin çevresine 15 Ocak'ta roketle saldırı düzenlenmişti.

Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Mayadin ilçesinden 5 Ocak'ta da ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası'nın çevresine roketle saldırı yapılmıştı. Olayın ardından ABD güçleri de topçu atışlarıyla Mayadin'i hedef almıştı.