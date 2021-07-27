Suriye'de silahla poz veren MHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti

Türkiye'nin kontrolü altında bulunan Suriye’nin El-Bab şehrinden silahlı fotoğraf paylaşarak muhalefet partilerine yönelik ’bölücü’ ve ‘hain’ ifadelerini kullanan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Suat Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı fotonun altına "FETÖ’nün hainlerin, sol örgütçü bölücülerin, TKP’nin, TİP’in, CHP’nin, İP’in, HDP’nin iftiralarına aldırmadan, DEAŞ’a ve PKK’ya karşı verdikleri mücadeleyle aynı dedelerinin Atatürk’ün yanında saf tuttukları gibi Türk Milletinin yanında saf tutan kardeşlerimizi ziyaretimiz..!" notunu yazmıştı.

Yılmaz'ın tepki çeken bu paylaşımı iddiaya göre, MHP'de de rahatsızlık yarattı. Yılmaz tepkiler üzerine Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Allah’ın selamı üzerinize olsun çok kıymetli Dava arkadaşlarım, ailem, büyüklerim, küçüklerim, Esenlerimizde bize destek veren kıymetli yol arkadaşlarımız, Esenlerimizin birbirinden değerli insanları, yıllarca şerefle lekelemeden, kirletmeden bugüne kadar devam ettiğim MHP Esenler İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Her alanda Milliyetçi/Ülkücü Hareket adına mücadelem son nefese kadar sürecektir. Liderimizin, Teşkilatımızın emrinde olmaya, Turan coğrafyasında ki soydaşlarımızın şerefli var oluş saflarında."