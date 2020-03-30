Suriye'de SDG kontrolündeki hapishanede isyan çıktı: 4 IŞİD militanının kaçtığı duyuruldu

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Suriye'nin SDG kontrolündeki kuzeydoğusunda bulunan bir hapishanede çıkan isyan sonucu bir grup IŞİD üyesi mahkûm kaçtı. İsyan çıkaran mahkûmların hapishanenin büyük bir bölümünü kontrol altına aldığı belirtildi.

The Guardian'a konuşan ABD'li ve SDG'li kaynakların aktardığına göre mahkûmlar Haseke bölgesindeki cezaevinin duvarlarını kırdılar ve kapıları söktüler. SGD'li 'gardiyanların' durumu kontrol altına alamadığı öğrenildi.

Mahkûmlar, zemin katının kontrolünü ellerine aldıktan sonra cezaevinin avlusuna çıktı. Avludan dört radikal İslamcı teröristin kaçtığına inanılıyor. Yerel kaynaklara göre cezaevinde yaşanan olaylarda ölenler de oldu.

Yerel güvenlik güçleri, alarma geçirildi. Gazeteci Ivan Hassib, bir grup SDG'linin hapishanenin çevresini sardığı görüntüleri paylaştı.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali, "İçeride durum hâlâ gergin" dedi. Mahkûmların hâlâ cezaevinin bir bölümünü kontrol ettiğini ifade edilirken Bali, SDG güçlerinin kontrolü ellerine almaya çalıştığını ifade etti.

ABD ordusu sözcüsü, Koalisyon uçağının bütün gece kaçan IŞİD'lileri aradığını ifade etti.

Yerel medya, kaçakların yakalandığını iddia ederken, SGD veya IŞİD Karşıtı Koalisyon bu iddiaları doğrulamadı.