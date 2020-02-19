Suriye'de Şam'dan Halep'e sekiz yıl sonra ilk sivil uçuş

Suriye'de başkent Şam'dan Halep kentine sekiz yıl sonra ilk kez sivil bir uçuş gerçekleştirildi. Ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep Havalimanı Genel Müdürü Muhammed El Masri, 35 dakika süren uçuşlara yeniden başlanmasının "ordunun terörize karşı zaferinin ve kentte barışın sağlanmasının sonucu" olduğunu söyledi.

SANA da, "terörist faaliyetler nedeniyle sekiz yıl boyunca askıya alınan uçuşların 19 Şubat'ta tekrar başladığını" duyurdu.

Halep Havalimanı Genel Müdürü Muhammed El Masri, havaalanında bakım çalışmalarının dün tamamlandığını söyledi.

Suriye ordusu son günlerde Halep'teki operasyonlarını yoğunlaştırarak çevresindeki çok sayıdaki kasabayı ele geçirmişti.

Halep ile İdlib arasında yer alan bölgenin ele geçirilmesiyle Suriye ordusu Halep'i, Nubl'u ve Türkiye sınırına yakın Tel Rıfat'a bağlayan 214 numaralı yolu denetimi altına aldı.