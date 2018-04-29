T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suriye de Paris Anlaşmasına katıldı, ABD tek kaldı

Suriye de Nikaragua'nın ardından Paris İklim Anlaşması'na imza attı ve böylece geçen Haziran'da anlaşmadan çekileceğini duyuran ABD, anlaşmada yer almayan tek ülke olarak kaldı.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'nin de anlaşmaya katılacağını açıklamasının ardından, ABD Paris İklim Anlaşmasına destek vermeyen tek ülke olmak üzere.

Paris Anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyayı birleştiren bir metin.

Anlaşmanın imzalandığı 2015'te, taraf olmayan iki ülke Suriye ve Nikaragua'ydı.

ABD geçtiğimiz Haziran'da anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu, ancak Beyaz Saray yönetimi kurallar gereği 2020'ye kadar bunu yapamıyor.

Bu arada Fransız yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık'ta Paris'te yapılacak iklim zirvesine davet edilmediğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir danışmanı, 100'den fazla ülkenin davet edildiği zirvenin, anlaşmayı ilerletebilmek için finans ve iş dünyasıyla "koalisyonlar inşa etmeyi" amaçladığını belirtti.

Almanya'nın Bonn kentinde 196 ülkenin temsilcisinin katıldığı iklim görüşmelerine katılan Suriye Çevre Bakanı Yardımcısı Wadah Katmavi "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Paris İklim Anlaşmasına bağlılığını vurgulamak isterim" dedi.

Anlaşmanın "mümkün olan en kısa sürede" imzalanacağını vurgulayan Katmavi, ülkesinin anlaşmadaki taahütlerini yerine getirebilmek için dış yardım arayacağını belirtti.

BM Sözcüsü Nick Nuttall da AFP ajansına yaptığı açıklamada, Suriye'nin hamlesini doğruladı ve Suriye hükümetinin ilk olarak imzalı belgeleri New York'taki BM Genel Merkezine göndermesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, anlaşma ilk imzalandığında Suriye'nin uluslararası bir parya olarak görüldüğünü ve ambargolar nedeniyle Suriyeli yetkililerin Paris'e gitmesinin zor olacağını söylüyor.

Ayrıca görüşmeler, iç savaştaki çatışmaların çok şiddetlendiği bir dönemde yapılmıştı ve Suriye hükümeti anlaşmaya imza atacak konumda değildi.

Trump, geçen Haziran'da Paris Anlaşması'ndan çekildiğini duyurduğunda, "ABD'yi korumanın görevi olduğunu" ve ABD'li işletmelere dezavantajlı olmayacak yeni bir anlaşma yapmaya çalışacağını söyylemişti.

Uzmanlar, başarı şansı olabilmesi için Paris Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini söylüyor.

ABD, Avrupa ve Çin dünyanın karbon salımlarının yaklaşık yarısını üretiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeNikaraguaParisAnlaşmasıHaziranABDABD ParisAnlaşmasınaBeyaz SarayFransızABD Başkanı Donald Trump Aralık ParisFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronAlmanya BonnBakanı Yardımcısı Wadah KatmaviArap Cumhuriyeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24