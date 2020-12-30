Suriye'de otobüse saldırı: En az 28 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin doğusunda bir yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda en az 28 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Esad yönetimi ölenlerin sivil olduğunu açıklarken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi otobüste ölenlerin evine giden askerlerin olduğunu iddia etti.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, Deyrizor-Humus arasında seyahat eden bir yolcu otobüsüne saldırı düzenlendi.

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İngiltere merkezli ve muhaliflere yakın olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, otobüse düzenlenen saldırıda tatil için evine giden 30 Suriyeli askerin öldüğünü ileri sürdü.

Gözlemevi müdürü Rami Abdurrahman, otobüs güzergahına patlayıcı düzeneklerin yerleştirildiğini ve otobüse silahlı saldırı düzenlendiğini ifade etti. Gözlemevi, saldırının IŞİD'e yakın militanlar tarafından yapıldığını iddia etti.