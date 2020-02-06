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Suriye'de gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor

06 Şubat 2020 18:17

Türkiye'nin farklı illerindeki birliklerden sevk edilen obüs, tank ve zırhlı personellerden oluşan konvoy, bu sabah Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki karakollara sevk edildi. Akşam saatlerinde Suriye'de askeri gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldığı bildirildi.

Türkiye'nin farklı illerindeki birliklerden sevk edilen obüs, tank ve zırhlı personellerden oluşan askeri konvoy Reyhanlı'ya ulaştı. İdlib'deki son gelişmelerden sonra sınırda askeri hareketlilik hız kazanırken, tankları taşıyan tırlar, güvenlik önlemleri arasında Reyhanlı'daki sınır bölgelerindeki karakollara sevk edildi.

Akşam saatlerinde ise Suriye'deki askeri gözlem noktalarına komando birlikleri ve zırhlı araç takviyesi yapıldığı bildirildi.

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