Suriye'de Beşar Esad, Başmüftülük makamını feshetti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yayımladığı bir kararname ile ülkedeki 'Başmüftülük' makamını feshetti. Esad söz konusu kararına herhangi bir gerekçe göstermedi.

Kararname ile dini kararlar veya fetvalar dahil olmak üzere daha önce bu birimin yürüttüğü görevler, Fıkıh Alimleri Konseyi'ne devredildi. Uzmanlar bu adımın, Fıkıh Meclisi’nin rolünü ve yetkilerini güçlendirdiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Euronews'in haberine göre kararnameyle Yargı Konseyinin, Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığının, Başmüftülük altındaki yetkileri düzenleyen kanunun 35. maddesini de yürürlükten kaldırıldı. Bu karar, Suriye'deki en yüksek dini otorite olan Suriye Baş Müftülüğü'nün başındaki kişi olan Ahmed Bedreddin Hassun'un fiilen emekli edilmesi anlamına geliyor.

Başmüftü Esad destekçisiydi

Esad'ın bu kararı kamuoyu içerisinde çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi.

Başmüftü Hassun, ay başında hayatını kaybeden ülkenin ünlü sanatçılarından Sabah Fahri'nin cenaze töreninde bazı ayetleri yorumlayarak sert bir konuşma yapmış, Hukuk Konseyi, Hassun'un bu eleştirel konuşmasına tepki göstermişti.

Başmüftülük, Suriye'deki Sünni Müslümanların en üst düzey temsilcisi olarak kabul ediliyor ve hükümet adına dini fetvalar yayınlıyor.

Hassun, selefi Ahmed Kuftaro'nun 2004'te ölümünden sonra 2005'ten bu yana başmüftülük görevini yürütüyordu. Başmüftü Hassun, ülkede iç savaşın patlak vermesinden bu yana hükümetin sadık bir destekçisi olarak biliniyordu ve birçok kez Esad ile birlikte aynı karede poz verdi.

Uluslararası Af Örgütü, 2016 yılında Hassun'un Şam yakınlarındaki Sednaya hapishanesinde tutulan 13 bin mahkumun infazını onaylamak için Esad tarafından atandığını ortaya koyan bir rapor yayınlamıştı.

Raporda başkent Şam'ın kuzeyinde yer alan Sednaya askeri hapishanesinde her hafta ortalama 20 ile 50 arasında mahkumun infaz edildiği yer almıştı. Oğlu 2011'de muhalifler tarafından öldürülen Ahmed Bedreddin Hasun, Şam yönetiminin uygulamalarını meşrulaştırmakla suçlanıyordu.