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Dünya

"Suriye'de ABD askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi"

23 Mart 2021 20:00

Suriye'nin Deyr ez-Zor bölgesinde bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısının düzenlendiği, Amerikalı askerler arasında yaralıların olduğu belirtildi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen'in haberinde, "Deyr ez-Zor bölgesinin kuzeyindeki Koniko doğalgaz yatağındaki ABD üssüne menşei belirsiz füzeler fırlatıldı. Saldırı, ABD'li askerler arasında yaralanmalara yol açtı" ifadesine yer verildi.

ABD ordusu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) silahlı oluşumları ile birlikte, Suriye'nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları kontrol ediyor.

Şam, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendirmişti.

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