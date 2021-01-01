Suriye'de 37 kişinin öldüğü otobüs saldırısını IŞİD üstlendi

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Suriye'nin Deyrizor bölgesinin yakınlarında pusuya düşürülen otobüste ölü sayısının 37'ye çıktığı belirtildi ve saldırıyı radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Açıklama, IŞİD'e ait Amaq sitesinden yapıldı. Terör örgütü saldırıda 40 kişinin öldüğünü iddia etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre cihatçılar Şula köyü yakınlarına bir kontrol noktası kurdu ve ateş açmadan önce 2 bomba patlattı. Saldırıdan iki otobüs kaçmayı başardı. SOHR, saldırının detaylıca planlanmış olduğunu ifade etti.

SOHR'un başındaki Rami Abdel, "Bu, IŞİD halifeliğinin düşüşünden bu yana düzenlenen en ölümcül saldırılardan biriydi" dedi

Deyrizor'da yaşayanlar ve istihbarat kaynakları, son aylarda hâlâ bölgede bulunan IŞİD'li teröristlerin "vur-kaç" saldırılarını artırdığını ifade etti. Bu teröristlerin bölgedeki mağaralarda yaşadığı belirtildi.

Otobüste ölenlerin Şam'a bağlı asker ve milisler olduğu iddia edilmişti.