Suriye birlikleri Palmira'da

Suriye ordusuna bağlı birliklerin Palmira kentinin kenar mahallelerine girdiği bildiriliyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü askeri birliklerle terör milisi IŞİD militanları arasında şiddetli çarpışmaların cereyan ettiğini haber verdi. Suriye haber ajansı Sana da antik kentin çevresindeki geniş bölgelerin kontrol altına alındığını bildirmişti.

1980 yılında UNESCO tarafından dünya kültür mirası ilan edilen Palmira'daki antik çağa ait harabeler iç savaş sırasında iki kez IŞİD'in eline geçti. Terör milisi ilk kez 2015 yılında Palmira'ya girerek tarihi binalarla tapınakları kısmen tahrip etmişti.

IŞİD on ay sonra Rusya'nın hava desteğindeki Suriye birlikleri tarafından Palmira'dan püskürtülmüş ancak IŞİD 2016 yılının aralık ayında tarihi kenti yeniden işgal etmişti. Rusya'nın havadan destek verdiği Suriye hükümet kuvvetlerinin Palmira'nın merkezine doğru ilerlediği ve antik kentin iç kalesinin ateş altına alındığı bildiriliyor.

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DW, dpa, afp/AG, BÖ