Suriye birlikleri Humus'ta IŞİD'in elindeki bölgeyi geri aldı

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun El Sukna'yı IŞİD'in elinden aldığını duyurdu. Açıklamada Suriye birliklerinin yoğun topçu atışı ve Rus savaş jetlerinin hava saldırıları sonucunda kenti ele geçirdiği belirtildi. Henüz konuyla ilgili Suriye hükümetinden resmi bir açıklama yapılmazken, resmi haber ajansı SANA daha önce hükümet birliklerinin kasabaya üç koldan ilerlediğini duyurmuştu.

Suriye'de hükümet birlikleriyle birlikte savaşan Hizbullah milisleri de kasaba içinde önemli ilerlemeler katedildiğini açıkladı.

Perşembe günü Humus vilayetinde hükümet birlikleriyle isyancılar arasında ateşkes sağlanmıştı. Rusya ateşkesin Humus kentinin kuzeyindeki 84 bölgede geçerli olduğunu açıklamıştı.

Rakka operasyonu

Öte yandan ABD'nin desteklediği ve ana gövdesini Kürt birliklerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka operasyonu sürüyor. ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk Rakka'da yaklaşık 2 bin IŞİD militanı kaldığını açıkladı. McGurk, haziran ayının ilk günlerinde başlatılan harekatta şu ana kadar Rakka'nın yüzde 45'inin ele geçirildiğini duyurdu.

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Reuters, AFP / EC, CÖ