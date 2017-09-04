Suriye birlikleri Deyrizor önünde

Suriye hükümet kuvvetlerinin terör milisi IŞİD ile mücadelede ilerleme kaydettiği bildiriliyor. Bölge valisi Muhammed İbrahim Samra askeri birliklerin 48 saat içinde Deyrizor kentine ulaşacağını söyledi. Vali kente 18 kilometre mesafeye kadar yaklaşıldığını belirtti.

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise askeri birliklerin kentin dış semtlerine vardığını bildirdi. Gözlemevi, IŞİD tarafından kuşatılan 137'inci tümenin bulunduğu bölgeye ulaşıldığını, ancak terör milisinin henüz geri çekilmediğini duyurdu. Bilgilerini Suriye'deki aktivistlerden toplayan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yaptığı duyurular tarafsız kaynaklarca doğrulatılamıyor.

Rusya desteğindeki Suriye hükümet birlikleri 2015'te IŞİD'in kuşattığı Deyrizor'da direnen tugaya yardım ulaştırmaya çalışıyor. ABD tarafından desteklenen Kürt ve Arap milis kuvvetlerinin IŞİD'in kuzeydeki kalesi Rakka'yı terör milisinden kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Koalisyon güçleri Rakka'nın merkezine ulaşarak kontrolü ele geçirdi. Rakka, Musul'un alınmasından sonra IŞİD'in elinde kalan tek büyük Suriye kenti idi.

Hama'da kanlı çatışma

Suriye'nin batısında hükümet kuvvetleriyle radikal İslamcı terör milisi arasında meydana gelen şiddetli çarpışmalarda en az 150 kişinin öldüğü bildirildi. Hama vilayetinin Akirbat kentinde 120 dolayında IŞİD'linin öldürüldüğü, karşı tarafın ise 35 kayıp verdiği öğrenildi.

Akirbat dışındaki kentlerden püskürtülen IŞİD'in Hama vilayetindeki birkaç köyü işgal altında tuttuğu haber veriliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdül Rahman hükümet kuvvetlerinin Cuma akşamı ele geçirdiği Akirbat'tan IŞİD'in karşı taarruzu nedeniyle çekilmek zorunda kaldığını açıkladı. Rusya'nın havadan desteklediği Suriye topçusunun yoğun ateşi sayesinde Pazar günü Akirbat'ın IŞİD'den alındığı duyuruldu.

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DW, afp, rtre, dpa/AG, BD