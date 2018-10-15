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Dünya

Suriye, Birleşmiş Milletler'e başvurdu; beyaz fosfor iddiasının araştırılması isteniyor

Hacin'deki hava saldırıları sırasında yasaklı beyaz fosfor kullanıldığı iddia edildi

15 Ekim 2018 10:13

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Hacin'deki hava saldırıları sırasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yasaklı beyaz fosfor kullanımı iddiasını araştırması için Birleşmiş Milletler'e (BM) talep gönderdi.

SANA'nın aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'den sivillerin ölüm ve yaralanmalarına yol açan Hacin'deki hava saldırıları sırasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yasaklı beyaz fosfor kullanımının araştırmasını talep etti. 

BM'ye ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Başkanı'na gönderdiği mektuplarda, fosforun kullanımı ‘alışılageldik ve sürekli hale gelen' tutum olarak nitelendi.

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