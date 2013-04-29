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Dünya

Suriye Başbakanı'na bombalı saldırı

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, saldırıda El Halki'nin korumasının hayatını kaybettiğini belirtti

29 Nisan 2013 13:44

Suriye Başbakanı Vail El Halki başkent Şam'da bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıdan son anda kurtuldu. Saldırıda Başbakan El Halki'nin koruması yaşamını yitirdi. Muhalifler ise,  Başbakan El Halki'nin öldürüldüğünü iddia ediyor.
 
Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen El Manar televizyonu, Suriye Başbakanı Vail El Halki'nin başkent Şam'ın Mezze bölgesinde suikast girişiminden son anda kurtulduğunu iddia etti.

El Manar televizyonu, bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda, Başbakan Vail El Halki'nin korumasının öldüğünü belirtti.

 

Muhalifler: Başbakan öldü

 

Suriyeli muhalifler, Başbakan Vail El Halki'nin saldırı sonrası öldüğünü ileri sürerken, Esad rejimi, Başbakan El Halki'nin bombalı saldırıda yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

 

'12 kişi öldü'

 

Mezze bölgesindeki İbn Rüşd Parkı yakınlarında meydana gelen patlamada, en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı iddia ediliyor.

Suriye devlet televizyonu da, başkent Şam'da bombalı bir saldırının düzenlendiğini duyurdu. Haberde, "terörist"ler tarafından düzenlenen saldırıda ölüler olduğu belirtildi.

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