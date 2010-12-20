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Politika

SURİYE BAŞBAKANI ITRİ TÜRKİYE'YE GELDİ ANKARA (A.A)

20 Aralık 2010 19:51

-SURİYE BAŞBAKANI ITRİ TÜRKİYE'YE GELDİ ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Suriye Başbakanı Muhammed Naci Itri, özel uçakla saat 17.35'te Türkiye'ye geldi. Itri'yi Esenboğa Havalimanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Bakanları Zafer Çağlayan, Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ile öteki ilgililer karşıladı.

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