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Dünya

Suriye barış görüşmelerinde Humus anlaşması

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad kadın ve çocukların alanı terketme konusunda serbest olduklarını, onların bunu yapmasını engelleyenin silahlı gruplar olduğunu belirtti

27 Ocak 2014 09:43

Birleşmiş Milletler'in Cenevre-2 barış görüşmelerindeki arabulucusu Lahdar Brahimi, Suriye'nin, Humus'ta kuşatma altındaki bölgede bulunan kadın ve çocukların bu bölgelerden ayrılmasına izin vereceğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad kadın ve çocukların alanı terketme konusunda serbest olduklarını, onların bunu yapmasını engelleyenin silahlı gruplar olduğunu belirtti.

Brahimi, muhalefetin hükümete silahlı grupların elinde tutsak bulunanların listesini vermeyi kabul ettiğini de söyledi. Brahimi, Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç'tan bir insani yardım konvoyunun Pazartesi günü Humus'a gidebilmesini ümit ettiğini söyledi. Humus kentinin kuşatma altındaki bölümlerinde, aralarından ileri derece hasta olanların da bulunduğu binlerce kişinin hareket edemez halde bulunduğu bildiriliyor.

 

'İlk somut sonuç'

 

Cenevre'de bulunan BBC Muhabiri Bridget Kendall, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Humus'la ilgili anlaşmanın Cenevre-2 görüşmelerinin ilk somut sonucu olacağını söylüyor. Mikdad, konvoyun gideceği yere erişimi için yerel yöneticilerle düzenlemelerin yapılabileceğini umduğunu, yardımın 'teröristlerin eline' düşmemesi gerektiğini söyledi. Suriyeli yetkililer tüm silahlı gruplar için terörist tanımını kullanıyor. Brahimi, "Biliyorsunuz, kentin merkezi çok, çok uzun zamandır kuşatma altında ve şimdi en azından siviller için bir çözüme ulaştığımızı ümit ediyorum" dedi.

Brahimi, muhalefetin üzerinde otoritelerinin bulunduğu ya da iletişimlerinin olduğu grupların ellerinde bulunan tutsakların isimlerini bir araya getirme sözünü verdiğini söyledi.

Muhalefet bunun karşılığında yönetim tarafından hapishanelerde tutulan binlerce kişinin salınmasını istiyor. Brahimi, akşam hükümet ve muhalefet tarafıyla ayrı ayrı görüşmesinden önce sabah saatlerinde görüşmelerin birleşik oturum şeklini aldığını belirtti. Brahimi bu durumun Pazartesi günü de sürmesini beklediğini belirtti.
BM yetkilisi heyetlerin birbirine doğrudan hitap etmediğini ancak kendisi üzerinden birbirleriyle konuştuklarını belirtti.

 

'Öncelik terörizmi bitirmek'

 

Suriye'de Mart 2011'de Beşar Esad yönetimine karşı başlayan ayaklanmada 100 binden fazla kişi öldü.
9,5 milyon insanı evlerini terk etmeye zorlayan savaş Suriye ve komşu ülkelerde büyük bir insani krize neden oldu.

Hükümet ve isyancılar konferansın amacı konusunda farklı görüşlere sahip. Suriye hükümeti temsilcileri, görüşmelerin amacının "yabancıların desteklediği terörizmi durdurmak" olduğunu söylüyor. Bununla tüm silahlı muhalefet kastediliyor. Muhalefet ise geçiş idaresi kurulması çağrısı yapan Cenevre I konferansının temel alınmasını istiyor.

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