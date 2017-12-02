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Dünya

Suriye barış görüşmelerinde feministler de söz hakkı istiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Aralık (DHA) – Suriye’de kadın hakları savunucuları ve feministler dünyanın diğer bölgelerinde kadınların doğuştan sahip oldukları özgürlükleri istiyor ve bu nedenle Cenevre’de başlayan Suriye barış görüşmelerinde onlar da söz hak

02 Aralık 2017 20:21

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Aralık (DHA) – Suriye’de kadın hakları savunucuları ve feministler dünyanın diğer bölgelerinde kadınların doğuştan sahip oldukları özgürlükleri istiyor ve bu nedenle Cenevre’de başlayan Suriye barış görüşmelerinde onlar da söz hakkı istiyor. Cenevre’de sekizincisi gerçekleşen Suriye barış görüşmeleri 15 Aralık tarihine kadar devam ediyor olacak. 
Ataerkil bir kültüre sahip Suriye’de feministler toplumda kadının önündeki engellerden habersiz olmadıklarını belirterek yedi yıl süren savaşın ardından Cenevre’de başlayan barış görüşmelerinde koltuk istiyor.
Suriye muhalefetinden bir feminist olan Dima Moussa, “Sesimizin duyulduğundan emin olmak için buradayız. Ne istediğimizi biliyoruz. Suriye’nin yeniden inşasının bir parçası olmak istiyoruz” dedi.
Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi Staffan de Mistura Şubat 2016’da 12 farklı sivil toplum kuruluşunu temsil eden kadınlardan Suriye Kadın Danışman Kurulu kurmuş BM Kadın Başkanı Phumzile Mlambo-Ngcuka kurul için “Bu tarihi bir an. Kadınlar barış sürecinde en temel çözüm ortaklarıdır” demişti.
Fakat Cenevre’de barış müzakerelerinde ülkeyi temsil eden 26 kişinin sadece dördü kadın.

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