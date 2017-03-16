Suriye ateşkesinde İran da garantör oldu

Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan üçüncü tur Suriye barış görüşmelerinde Türkiye ve Rusya’nın yanı sıra İran’ın da ateşkesin garantörü olmasına karar verildiği bildirildi.

Rus müzakereci Alexander Lavrentiev Astana'da yapılan görüşmelerde Aralık ayından bu yana Suriye'de yürürlükte bulunan ateşkese Türkiye ve Rusya'nın yanısıra İran'ın da garantör olmasına karar verildiğini açıkladı. Bunun dışında görüşmelerden başka bir sonuç çıkmadığı bildirildi.

Suriye barış görüşmelerini boykot eden Suriye muhalefetinin görüşmelere dün gece katılması bekleniyordu, ancak muhalif temsilcilerin Astana'ya gelmediği bildirildi.

Suriyeli muhalifler Rusya'nın sivillere yönelik hava saldırıları düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiği ve Suriye ordusunu ateşkese uymaya ikna edemediği gerekçesiyle görüşmelere katılmama kararı aldıklarını açıklamış, ancak daha sonra Çarşamba akşamı katılacaklarını bildirmişlerdi.

Bir sonraki Astana görüşmesinin 3-4 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.

Suriye'de altı yıldır devam eden ve 300 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği iç savaşı sonlandırmak için taraflar ilk iki turda büyük ölçüde ihlal edilen ateşkesin desteklenmesine odaklanmıştı.

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dpa/SSB,BK