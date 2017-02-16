Suriye ateşkesi için ortak kontrol

Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye barış görüşmelerinin ikinci turunda Suriye hükümeti ve muhaliflerin heyetleri ile Suriye’deki kırılgan ateşkesi izleme mekanizmaları masaya yatırıldı. Ancak görüşmelerde büyük bir ilerleme kaydedilemedi. Rus heyetinden Sergey Verşinin, Rusya, Türkiye ve İran’ın ateşkesin izlenmesi için üçlü kontrol yöntemleri üzerinde anlaştığını duyurdu. Verşinin bunun bir başarı olduğunu bildirdi.

23 Ocak'ta Astana'da yapılan birinci tur görüşmelerde Suriye'de 30 Aralık'ta yürürlüğe sokulan ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı.

Rus Interfax haber ajansının Suriyeli muhaliflere dayandırdığı haberinde görüşmelerde ateşkese dair genel bir belge imzalanmadı. Suriye hükümeti ve muhaliflerin heyetinin de doğrudan görüşmediği bildirildi. İranlı bir diplomat ise bir ay içerisinde Astana’da üçüncü bir görüşme daha yapılabileceğini belirtti.

Suriye hükümetinden Türkiye'ye suçlama

Muhaliflerin heyetindeki temsilcilerden Usama Ebu Zeyd, Twitter üzerinden "müzakerelerin bir uzlaşmaya varılmadan sona erdiğini" duyurdu. Ebu Zeyd, Rusya’nın oyalama taktiği ile zaman kaybedildiğini belirtti.

Suriye hükümetini temsil eden heyetin Başkanı Beşar El Caferi ise Türk heyeti ve "silahlı terörist grupların" temsilcileri Astana’ya çok geç geldiği için bir sonuç bildirgesinin imzalanmadığını söyledi. Caferi, Suriye resmi haber ajansı Sana’ya yaptığı açıklamada bunun her iki tarafından görüşmeleri yeterince ciddiye almadığına işaret ettiğini kaydetti. Caferi, Türkiye’den "sınırlarını teröristlere kapatması ve birliklerini Suriye topraklarından çekmesini" talep etti.

Şimdi gözler gelecek hafta Cenevre'de yapılacak Suriye barış görüşmelerine çevrildi.

Cenevre görüşmelerine hazırlık

BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura da bu sabah Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile 23 Şubat’ta Cenevre’de yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerini ele aldı. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan de Mistura, Suriye’de bir geçiş hükümeti, yeni bir anayasa ve erken seçimlerin ele alındığını bildirdi. "Her üç konuda çok önemli, o nedenle bu üç konuyu da Cenevre’de masaya yatıracağız" diye konuşan BM Temsilcisi, "Şimdi siyasi süreci hızlandırmak için doğru bir zaman" açıklamasında bulundu.

Suriyeli muhalifler, Cenevre’deki barış görüşmelerinde özellikle "siyasi geçiş sürecinin" ele alınmasını talep ediyor. Rejim karşıları bu süreçte Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görevi bırakması taleplerini sürdürüyor. Suriyeli muhaliflerin önde gelen isimlerinden Hişam Marva, El Abiya haber kanalına yaptığı açıklamada "Siyasi geçiş süreci Cenevre ajandasında yer almıyorsa, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanacağını" kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa, BD/BÖ