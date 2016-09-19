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BBC Türkçe

Suriye: Ateşkes sonrası Halep'te 'ilk hava saldırıları'

Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi ve siyasi eylemciler, Suriye'de geçici ateşkesin uygulamaya başlanması ardından Halep kentinde ilk kez hava saldırıları gerçekleştirildiğini belirtti.

19 Eylül 2016 06:19

Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) ve muhalif siyasi eylemciler Suriye'de geçici ateşkesin uygulanaya başlanması ardından Halep kentinde ilk kez hava saldırıları gerçekleştirildiğini belirtti.

SOHR saldırılarda birkaç kişinin yaralandığını, ancak saldırıların kimin tarafından yapıldığını belirleyemediklerini açıkladı.

Rusya, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cumartesi akşamı Suriye'nin Deyr Ez Zor kentinde Suriye askerlerini hedef alması ardından, bu saldırıların ateşkesi tehlikeye attığını açıkladı.

BBC'ye konuşan Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın siyasi danışmanlarından Buthaina Şaaban, ABD'nin bu saldırısının bir hata olmayabileceğini söyledi.

ABD ve Rusya arasındaki anlaşma IŞİD ve Şam'ın Fethi Cephesi gibi gruplara hava saldırılarının durdurulmasını kapsamıyor.

Halep'ten bir siyasi eylemci, kentin doğusundaki Kerem El Cebal ve El Şaar mahallelerinde hava saldırıları gerçekleştirildiğini teyit etti.

Halep Medya Merkezi ise El Sakhur mahallesinde gerçekleştirilen hava saldırısında üç kişinin yaralandığını söyledi.

Uluslararası koalisyon güçlerinin Cumartesi akşamı gerçekleştirdiği saldırı ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler açısından olumsuz bir etki yarattı.

Rus ordusu, koalisyonun Deyr Ez Zor'a düzenlediği hava saldırısında en az 62 Suriye askerinin öldüğünü duyurdu.

ABD de, 'kasıt olmadan yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduğunu' ifade etti.

Ancak Cumhurbaşkanı Esad'ın basın danışmanı Buthaina Şaaban ABD'nin bu saldırıyı 'bilerek' gerçekleştirdiğine inandığını söyledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Vitaly Churkin, koalisyonun hava saldırısının 'sallantıda olan çatışmasızlık anlaşmasını tehlikeye attığını' belirtip sürecin geleceğine ilişkin de 'çok büyük bir soru işareti oluşturduğunu' söyledi.

Cumartesi gecesi BM Güvenlik Konseyi'nde her iki ülkenin temsilcisi, saldırı haberinin gelmesi üzerine diğer konuşmalar devam ederken salondan ayrıldı.

ABD'nin BM temsilcisi Samantha Power, Rusya'nın acil toplantı çağrısı yapmasını eleştirip 'ikiyüzlülük ve kötü niyetli' olarak niteledi.

Power, Rusya'nın üzerinde anlaşmaya varılan anlaşmanın uygulanmasına odaklanması gerektiğini söyledi.

Rus temsilci Churkin ise, Power'ın sözlerini eleştirip Suriye'deki anlaşmanın Washington'un olaya nasıl tepki vereceğiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Churkin, "Eğer Büyükelçi Power'ın bugün yaptığı ABD'nin vereceği olası yanıtın işaretiyse başımız ciddi olarak dertte" dedi.

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