-SURİYE ASKERLERİ YİNE SINIRDA HATAY (A.A) - 23.06.2011 - Suriye askerleri, Suriye'nin Türkiye sınırı yakınındaki Harapcöz köyüne girdi. Bölgede bulunan AA muhabiri, Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi köyünün hemen karşısındaki köyde askeri hareketliliğin görüldüğünü ve köylülerden Suriye askerlerinin köye girdiklerine yönelik telefonlar aldıklarını belirtti. AA muhabiri, Suriye askerlerinin köydeki gözetleme kulesine daha önce köylüler tarafından çekilen Türk bayrağını indirerek yerine Suriye bayrağını astıklarının gözlendiğini kaydetti.