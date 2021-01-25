Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu başladı; ana gündem "anayasanın temel ilkeleri"

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu, 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla başladı.

Suriye hükûmeti, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri Cenevre'de yeniden bir araya geldi.

Türkiye saatiyle 12.30'da başlayan komitenin ilk gün oturumlarına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlık ediyor.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle basına kapalı gerçekleşen toplantılarda, sadece BM kameraman ve foto muhabirlerinin görüntü almasına izin verildi.

Beşinci tur toplantılarının ana gündemi ise "anayasanın temel ilkeleri" olarak belirlendi.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, Şam'ın eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları cuma günü sona erecek.

Pedersen'in hedefi anayasanın yazımına geçilmesi

Pedersen, 22 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, beşinci tur görüşmelerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Taraflara, artık anayasayı yazmaya bir yerden başlamaları çağrısında bulunan Pedersen, Suriye iç savaşının sona erdirilmesi için de mutlak surette uluslararası iş birliği gerektiğini vurguladı.

30 Kasım-4 Aralık 2020'deki dördüncü tur görüşmelerinde gerek Pedersen gerekse muhalifler ilk kez anayasanın yazım aşamasına geçilmesi hususunda görüş bildirmişti.