-Suriye Akçakale Kapısı'nı da kapattı ŞANLIURFA (A.A) - 08.12.2011 - Suriye, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında bulunan sınır kapısını ''tadilat yapılacağı'' gerekçesiyle araç ve insan geçişine tek taraflı kapattı. Suriye ile ticaret yapan şirketlere ait tır ve kamyonlar ile bu ülkeye geçmeye çalışan çok sayıda Türk ve Suriyeli, sınır kapısında bekliyor. Suriye'ye çimento, kum ve gıda maddesi götüren çok sayıda şoför, bir süre önce Tellebyat Sınır Kapısı'nda bekletilmeye başlandı. Kapının geçişlere kapatılacağını belirten Suriyeli yetkililer, önceki günden itibaren araçların geçişlerine izin vermedi. Bunun üzerine dün bağlı bulundukları şirket yöneticileri ve Türk yetkilileriyle temasa geçen şoförler, durumu anlatıp yardım istedi. Bunun üzerine Telabyat Mıntıka Müdürlüğünü arayan Akçakale Kaymakamı Şefik Aygöl, bir süreden beri sınırda bekletilen 85 şoförün, Türkiye'ye dönmesini sağladı. Ancak araçları Suriye tarafında kalan şoförler, kamyon ve tırların da en kısa sürede kendilerine iade edilmesini istiyor. Bu arada Suriye'ye yük taşıyan ancak sınır kapısı kapatıldığı için bu ülkeye geçemeyen araçlar da işlemleri tamamlandıktan sonra Akçakale Sınır Kapısı'ndan geri gönderiliyor. -''Fiziki olarak kapalı'' Akçakale Kaymakamı Şefik Aygöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Telabyat Sınır Kapısı'nın dünden itibaren fiziki olarak araç ve insan geçişlerine kapatıldığını bildirdi. Aygöl, dün akşama doğru Telabyat Mıntıka Müdürü Albay Heysen El Muammer Süleyman ile telefonla görüştüklerini, tadilat nedeniyle kapının kapatıldığını kendisine ilettiğini anlatan Aygöl, ancak bu konuda yazılı bir belgenin kendilerine ulaştırılmadığını söyledi. Suriyeli yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Aygöl, şunları kaydetti: ''Fiziki olarak kapı dünden itibaren geçişlere kapatıldı. O andan itibaren ne kendi vatandaşlarını ne de bizim vatandaşlarımızı aldılar. Ancak dün gece itibariyle yapılan görüşmeler sonunda 85 vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Şu anda orada 80 civarında tırımız var. Onlarında bizde 50 civarında tırları bulunuyor. Bugün onları karşılıklı olarak geçirmeyi planlıyoruz ancak onlardan şu ana kadar sonuç alamadık.'' Akçakale Sınır Kapısı'nın Suriye sınırındaki en büyük üçüncü kapı olma özelliği taşıdığını vurgulayan Şefik Aygöl, ancak Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından ihracatta yüzde 40 oranında gerileme olduğunu kaydetti. Kaymakam Aygöl, ayrıca Dışişleri Bakanlığının Suriye'de bekletilen Türk şoförlere ait kamyon ve tırların geçişine izin verilmesi için girişimlerin sürdüğünü kaydetti. -''Akrabalarım var'' Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan da Suriye dün akşam itibariyle sınır kapısını keyfi olarak kapattığını savundu. Bu durumun hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomisine olumsuz yansıyacağını ifade eden Ayhan, ''Suriye, 'tadilat var' diye kapıyı kapattı. Dilerim ki en kısa sürede kapı yeniden geçişlere açılır. Suriye ile ticari ilişkilerin yanı sıra akrabalık ilişkilerimiz var. Benim de orada dayılarım, amcalarım var. Taziye ve düğünlerde gider, gelirdik. Ama şu anda artık geçişler iptal edildi. İnşallah bu karar bir an evvel düzeltilir'' diye konuştu.