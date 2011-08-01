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Dünya

SURİYE "YEREL YÖNETİMLER YASA TASARISI"NI KABUL ETTİ ŞAM (A.A)

01 Ağustos 2011 15:19

-SURİYE "YEREL YÖNETİMLER YASA TASARISI"NI KABUL ETTİ ŞAM (A.A) - 01.08.2011 - Suriye hükümeti, yeni ''Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı''nı kabul etti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın verdiği habere göre, Başbakan Adil Sefer başkanlığında dün toplanan bakanlar kurulu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini hedefleyen tasarıya onay verdi. Tasarıda, Yerel Yönetim Yüksek Kurulu kurulması ve idari birimlerin il, ilçe ve belde şeklinde sınıflandırılması gibi maddeler yer alıyor. Tasarının onaylanmasının ardından basına açıklama yapan Yerel Yönetimler Bakanı Ömer Halevenci, yasa tasarısının son haliyle yerel yönetimde nitelikli bir atak teşkil ettiğini ve dünya standartlarıyla uyum sağladığını ifade etti. Halevenci, tasarının ademi merkeziyetçi bir sistemi pekiştirmeye odaklandığının da altını çizerek, başta kırsal kesim olmak üzere ülke çapında büyük projelerin uygulanmasında yerel birimler arasında işbirliğinin önemine değindi. Yerel projelerde toplumsal, ekonomik, kültürel ve mimari kalkınma mefhumlarına geniş yer verilmesi gerektiğini belirten Halevenci, ''Özel sektörle ortak projeler üretmek, yeni iş olanakları sağlamak ve şeffaf işleyişe hassasiyetle yaklaşmayı önemsiyoruz'' dedi.

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