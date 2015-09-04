Suriye - Irak tezkeresi 1 yıl süreyle uzatıldı

Hükümete sınır ötesi harekat ve sınır dışına asker gönderme yetkisi veren Irak-Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. AKP, CHP ve MHP'nin evet oyu kullandığı tezkere kabul edilirken HDP ise hayır oyu kulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerektiği takdirde Sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasını içeren Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanvekili Koray Aydın'ın yaptığı açık oylamanın ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

HDP ise olumsuz oy kullandı. Bakanlar Kurulu sıralarında da HDP'li Bakanlar Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca tezkereye red oyu verdi. Meclis Genel Kurulu'nda AKP, CHP ve MHP gruplarının oyu ile kabul edildi.

Oylamada, Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun iki elini birden kaldırması dikkat çekti.

CHP'li İlhan Cihaner, tezkerenin barış getireceğini düşünmediğini ve oylamaya katılmayacağını söylemişti.

Tezkerede neler var?

Tezkere'de, " Türkiye 'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şeklide korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK'nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin hükümetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin TBMM kararı ile hükümete verilen bir yıllık izin süresinin, aynı kararda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde, 2 Ekim'den itibaren bir yıl uzatılması Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca kararlaştırılmıştır" ifadesine yer veriliyor.

Tezkere'nin gerekçesinde, Türkiye'nin güney kara sınırları boyunca ulusal güvenliğine dönük risk ve tehditlerin arttığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Irak'ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurları varlığını sürdürmektedir. Suriye ve Irak'ta diğer terör unsurlarının sayısı ve ortaya koydukları tehditte de önemli artış gözlenmektedir. Nitekim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararlarıyla Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını teyit etmiş, bu ülkelerdeki terör faaliyetlerini kınamış, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunmuştur. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, terör gruplarının Irak'taki mevcudiyetine ve bunun doğurduğu tehditlere karşı askeri, siyasi ve diplomatik tedbir ve girişimlerini artırarak sürdürmek durumundadır.

Bu çerçevede, ilk olarak 2007 yılında kabul edilen ve altı defa uzatılan Irak tezkeresi ile 2012 yılında kabul edilen ve bir defa uzatılan Suriye tezkeresinin 2014 yılında tek bir metin halinde kabulünü zaruri hale getiren ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atabilecek her türlük risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin ulusal düzeyde tespit edilerek hayata geçirilmeye devam olunması, bunun yanı sıra DEAŞ ve benzeri terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde Türkiye'nin de iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi önem taşımaktadır."



