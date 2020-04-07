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Survivor izleyen Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya mesaj: Patron, cimrilik yapıyorsun

Survivor'da ödül oyununun kazananları Gönüllüler takımı oldu

07 Nisan 2020 13:04

Şarkıcı Demet Akalın, Survivor yarışmasını izlediği anları sosyal medyada paylaştı. Akalın, ödül oyununun ardından programın yapımcısı Acun Ilıcalı'ya seslenerek "Patron cimrilik yapıyorsun” dedi.

Survivor izlerken sık sık paylaşım yapan Akalın, son olarak ödül oyununun ardından bir paylaşım yaptı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılan yarışmanın ardından takımlar, ödül oyununda Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı. Oyunu 3-0 kazanan takım Gönüllüler oldu.

Ödül oyunu sonrası Akalın, bir paylaşım yaparak Acun Ilıcalı’ya seslendi. Akalın, yaptığı  paylaşımında “Bulgur pilavı eksik; bulgur pilavı eksik. Ödülde bulgur pilavı vardı. Patron cimrilik yapıyorsun” ifadelerini kullandı.

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