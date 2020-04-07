Survivor izleyen Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya mesaj: Patron, cimrilik yapıyorsun

Şarkıcı Demet Akalın, Survivor yarışmasını izlediği anları sosyal medyada paylaştı. Akalın, ödül oyununun ardından programın yapımcısı Acun Ilıcalı'ya seslenerek "Patron cimrilik yapıyorsun” dedi.

Survivor izlerken sık sık paylaşım yapan Akalın, son olarak ödül oyununun ardından bir paylaşım yaptı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılan yarışmanın ardından takımlar, ödül oyununda Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı. Oyunu 3-0 kazanan takım Gönüllüler oldu.