Survivor izleyen Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya mesaj: Patron, cimrilik yapıyorsun

Survivor izlerken sık sık paylaşım yapan Akalın, son olarak ödül oyununun ardından bir paylaşım yaptı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılan yarışmanın ardından takımlar, ödül oyununda Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı. Oyunu 3-0 kazanan takım Gönüllüler oldu.
Ödül oyunu sonrası Akalın, bir paylaşım yaparak Acun Ilıcalı’ya seslendi. Akalın, yaptığı paylaşımında “Bulgur pilavı eksik; bulgur pilavı eksik. Ödülde bulgur pilavı vardı. Patron cimrilik yapıyorsun” ifadelerini kullandı.