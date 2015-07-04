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Surivor All Star'ın şampiyonu kim olacak?

4 aydan bu yana devam eden yarışmada, Merve Aydın ve Turabi Çamkıran finale kaldı

04 Temmuz 2015 00:59

TV8'de yayınlanan ve Survivor'ın daha önceki sezonlarında öne çıkan yarışmacıların yer aldığı Survivor All Star'da finale gelindi. Merve Aydın ve Turabi Çamkıran'ın finalist olduğu Survivor'da bu akşam final oylaması yapılıyor.

SMS oylarının çoğunu alarak yarışmayı kazanan kişi 500 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Survivor All Star'ın dün yayınlanan bölümü, finalistler Merve Aydın ve Turabi’nin elenen yarışmacılarla yüzleşmesine sahne olmuştu. Gergin anların yaşandığı programda, birbirleri hakkında sert eleştirilerde bulunan Bozok ve Duygu ciddi bir tartışma yaşamıştı.

Acun Ilıcalı, Duygu Çetinkaya’ya ‘Seni nasıl susturabiliriz?’ diye sormuş;  "Beni gönderebilirsiniz" cevabı üzerinde de Çetinkaya yayından çıkarılmıştı.

 

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