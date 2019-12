Suri'nin topuklu giymesi uzmanları kızdırdı

İzin vermemek lazım

Hollywood'un gözde çiftlerinden Katie Holmes ve Tom Cruise'un üç yaşındaki kızları Suri yaşına uygun davranmıyor! Üç yaşında olmasına rağmen giydiği topuklu ayakkabılarla dikkat çeken minik Suri, annesi gibi makyaj da yapıyor. Geçtiğimiz günlerde pembe rujuyla objektiflere yakalanan Suri'nin bu hali uzmanlar tarafından eleştirildi.Suri'nin yaşına uygun davranması için ailesi tarafından yönlendirilmesi gerektiğini düşünen uzmanlar, İngiliz Daily Mail gazetesine konuyla ilgili şunları söyledi: "Büyüklere özenmesi normal ama davranışlarını kısıtlamak gerek."Annesiyle birlikte uzun süredir Melbourne'de kalan minik Suri'nin Avustralya'ya çok alıştığı söyleniyor. Katie Holmes, Avustralya'da 'Don't Be Afraid Of The Dark'ın çekimlerine devam ederken; eşi Tom Cruise da 'Vanilla Sky' filminden rol arkadaşı Cameron Diaz'la Boston'da yeni filmi 'Wichita'yı çekiyor.