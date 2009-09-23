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Suri'nin topuklu giymesi uzmanları kızdırdı

Katie Holmes ve Tom Cruise'un üç yaşındaki kızı Suri'nin topuklu ayakkabı giymesi uzmanları kızdırdı.

23 Eylül 2009 03:00

Katie Holmes ve Tom Cruise'un üç yaşındaki kızı Suri'nin topuklu ayakkabı giymesi ve ruj sürmesi uzmanları kızdırdı: Böyle şeylere özense bile izin verilmemeli! 

 Hollywood'un gözde çiftlerinden Katie Holmes ve Tom Cruise'un üç yaşındaki kızları Suri yaşına uygun davranmıyor! Üç yaşında olmasına rağmen giydiği topuklu ayakkabılarla dikkat çeken minik Suri, annesi gibi makyaj da yapıyor. Geçtiğimiz günlerde pembe rujuyla objektiflere yakalanan Suri'nin bu hali uzmanlar tarafından eleştirildi.

İzin vermemek lazım

Suri'nin yaşına uygun davranması için ailesi tarafından yönlendirilmesi gerektiğini düşünen uzmanlar, İngiliz Daily Mail gazetesine konuyla ilgili şunları söyledi: "Büyüklere özenmesi normal ama davranışlarını kısıtlamak gerek."
 
Annesiyle birlikte uzun süredir Melbourne'de kalan minik Suri'nin Avustralya'ya çok alıştığı söyleniyor. Katie Holmes, Avustralya'da 'Don't Be Afraid Of The Dark'ın çekimlerine devam ederken; eşi Tom Cruise da 'Vanilla Sky' filminden rol arkadaşı Cameron Diaz'la Boston'da yeni filmi 'Wichita'yı çekiyor.

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