-SÜRGÜNDEKİ TİBETLİLER LİDERLERİNİ SEÇİYOR DHARMSALA (A.A) - 20.03.2011 - Ülkeleri Tibet'ten ayrılarak dünyanın çeşitli yerlerinde yaşamaya başlayan Tibetliler, yeni liderlerini belirlemek amacıyla seçim yapıyor. Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama'nın siyaseti bırakacağı yönündeki açıklamalarının ardından, çeşitli ülkelerde yaşayan yaklaşık 85 bin Tibetli kayıtlı seçmen bir ay boyunca sürecek seçimde yeni liderlerini belirlemek için oy kullanacak. Bu arada, Hindistan'ın Dharmsala kentinde bulunan sürgündeki Tibet parlamentosu, oluşturdukları anayasada, Dalay Lama'nın isteği doğrultusunda, seçilecek başbakanın sürgündeki Tibet hükümetinin başı olmasına olanak sağlayacak değişiklikleri yapmak için görüşmelerde bulunuyor. Nobel Barış ödülü sahibi 76 yaşındaki Dalay Lama, siyaseti bırakmasına karşın, Tibetlilerin ruhani lideri rolünü üstlenmeye devam edeceğini belirtmişti.