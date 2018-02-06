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Süreyya Paşa ölümünün 63.yılında Maltepe'de anıldı

İSTANBUL, (DHA)- ASKER, siyasetçi ve iş adamı Süreyya İlmen, vefatının 63

06 Şubat 2018 16:42

İSTANBUL, (DHA)- ASKER, siyasetçi ve iş adamı Süreyya İlmen, vefatının 63. yılında kabri başında anıldı.

Maltepe’ye birçok hizmet sunan ve Narlıdere Çiftlik arazisi, Süreyya Paşa Vakfı, Süreyya Sineması gibi birçok bağışta bulunan Süreyya İlmen, Kuran tilaveti ve Yasin-i Şerif okunarak kabri başında anıldı.

Anma programına Süreyya İlmen’in en yaşlı torunu Atıf Aksel, torunun çocukları Rıza İlmen, Muammer Erboy, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ONA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Süreyya Paşa’nın torununun çocuklarından olan Muammer Erboy, “Bütün bunları çok duygulandırıcı buluyorum. Kendisini maalesef tanıyamadım ama  bütün çocukluğumda ve gençliğimde onun bize örnek olacak davranışlarını duyarak yaşadık. Ona layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

“MALTEPE\'YE SERVETİNİ BAĞIŞLADI\"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç katılanlara teşekkür ederek, “Süreyya Paşa, Maltepemizin şekillenmesinde, büyümesinde ve kuşaktan kuşağa aktarılmasında hem ömrünü vermiş hem de servetini bağışlamıştır. Bu değerli insanın önünde ne kadar eğilirsek az gelir. Ne mutlu bize ki biz Maltepe’de yaşayanlar, onun  evlatları, onun torunları hepimiz bugün anısı önünde eğilmek üzere bir kere daha buraya geldik” şeklinde konuştu.

“AFRİN ŞEHİTLERİMİZİ ALLAH RAHMET EYLESİN”

Afrin Harekatı’na da değinen Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları bugün de ülkemizin birliği, bütünlüğü için, bir karış toprağından kimseye taviz verilmeyecektir diyen Mehmetçiğimizin Afrin’de yaptığı mücadelenin arkasında dimdik duruyor. Bu nedenle orada verdiğimiz şehitlerimizin anısı önünde bir kere daha saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Süreyya Paşa’nın kabri detay

Kuran tilaveti ve dua

Dua eden vatandaşlardan detay

Belediye başkanı Ali Kılıç konuşma

Muammer Erboy röp

 

 

 

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