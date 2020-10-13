Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması sonuçlandı

Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nda dereceye girenler, final konserinin ardından jüri üyelerinin yaptığı oylama sonucu belirlendi.

Kadıköy Belediyesi'nin Piyanolu Dörtlü (keman, viyola, viyolonsel, piyano) için, müzik ve sahne sanatları alanında yaratıcılığı teşvik etmek ve Türk bestecilerini yeni eserler yaratmaya özendirmek amacıyla düzenlediği yarışmanın ödül töreni, final konseriyle yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyirciye kapalı yapılan finalde dört eser, jüri tarafından belirlendi.

Eserler Bosphorus Trio üyeleri Özgecan Günöz (keman), Çağlayan Çetin (viyolonsel) ve Özgür Ünaldı (piyano) tarafından icra edildi.

Eserlerin icrasının ardından yarışmacı bestecilerin dereceleri, Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Özkan Manav, Gülsin Onay, Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu'dan oluşan jüri tarafından rumuzlarıyla değerlendirildi. Bestecilerin isimleri, bu değerlendirmenin ardından kimlik zarfları açılarak ilan edildi.

Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın bu yılki galibi, Seyyit Abdullah Cahid Çelikçi. Emir Can Pehlivan'ın ikinci, Alexandra Nadin Bolşen'in üçüncü olduğu yarışmada, mansiyon ödülünün sahibi Yusuf İzeddin Mesçi oldu.

Gecede seslendirilip ödül alan eserler, Kadıköy Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak, ayrıca CD olarak müzikseverlere sunulacak.