Süreyya Ayhan, beden eğitimi öğretmeni oldu

Eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ‘milli sporcu’ kontenjanından beden eğitimi öğretmenliği kadrosuna alındı.

Eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop, Ankara’daki bir ortaokulda öğretmenliğe başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından milli sporcu kontenjanından 3 ay önce Beden Eğitimi Öğretmenliği kadrosuna alınan 42 yaşındaki Süreyya Ayhan, Çubuk Yavuz Selim Ortaokulu’nda Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapacak.

HalkTV'den Onur Durmuş'un haberine göre, Avrupa Şampiyonu başta olmak üzere bir çok başarıya imza attıktan sonra doping skandalıyla pistlerden ömür boyu men edilen Süreyya Ayhan'ın beden eğitimi olarak atanmasına sosyal medyadan tepki gösterildi.

"Amacım yetenekli çocukları bulup onları ortaya çıkarmak"

Beni eleştirenlere hiç bir şey söylemek istemiyorum diyen Süreyya Ayhan, "Bizim derdimiz ağaç taşlamak değil, meyve yemek. Ben uzun süredir öğretmenlik yapmak ve sporcu yetiştirmek istiyordum. İkinci çocuğum küçük olduğu için ve bazı özel sebeplerimden dolayı bunu uzun süredir ertelemiştim. Artık ikinci çocuğum okula başladı ve benim de öğretmenlik yapma zamanım geldi. Okuldaki öğretmen arkadaşlarla tanıştım ve beni çok iyi karşıladılar. Öğrencilerimle tanıştım ama daha derslere başlamadım. Anne olmak ve öğretmen olmak benim için eş değer duygular. Burası coğrafi açıdan sert bir iklime sahip ve bu bölgedeki çocuklar gerçekten güçlü. Benim amacım sadece kendi okulumda değil bu bölgedeki tüm okullarda yetenekli olan çocukları bulup onları ortaya çıkarmak' ifadelerine yer verdi.

"Ekipman sözü aldım"

Ben daha göreve başlamadan okula geleceğim duyulmuş. Kendi branşımla ilgili daha göreve başlamadan birçok yerle bağlantı kurdum ve okulumuza ve başka okullara ekipman desteği sağlamaları konusunda söz aldım. Okullarda seçmeler yapıp yeni sporcular yetiştireceğiz. Ben Çankırılıyım ve buranın insanı da benim memleketimin insanı gibi. Hakkımda konuşulan şeylerle ilgilenmiyorum ve tek hedefim başarılı bir öğretmen olmak.

Heykeli kaldırıldı

Doping skandalıyla ömür boyu spordan men edilen Süreyya Ayhan’ın memleketi Çankırı'da 2003 yılında İstasyon Meydanı'na dikilen heykeli, 'yıprandığı ve bakımsız kaldığı' gerekçesiyle belediye meclisi kararı ile kaldırılarak, belediyenin asfalt şantiyesindeki deposuna konulmuştu. Ayhan, dönemin Başbakan Yardımcısı ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in sert eleştirilerinin de hedefi olmuştu.

Eski milli sporcu, Türkiye'nin Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk madalyasını da elde etmişti. Ayhan, hâlen 3:55.33 ile 1500 metre kadınlar Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor.