Süren ve Önbilgin serbest bırakıldı

T24 - İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 9'u tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında iş adamı Faruk Süren ile TNT Genel Müdürü Efe Önbilgin'in de bulunduğu 18 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 27 kişinin, özel yetkili 5 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alındı.



Bu kişilerden 9'u tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilirken, iş adamı Süren ile TNT Genel Müdürü Önbilgin'in de aralarında bulunduğu 18 kişi serbest bırakıldı.



