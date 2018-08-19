Sürekli tuvalete gidenler, alkolü fazla kaçıranlar, kokanlar; işte uçakta istenmeyen 8 yolcu tipi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, memlekete gitmeye ya da tatile çıkmaya çalışanlar da yollara döküldü. Hava yolları da bu yolculukta tercih edilenlerden yöntemlerden biri oldu.

Uçakla seyahat her ne kadar süreyi kısaltarak hayatımızı kolaylaştırsa da, eğer yanınıza istemediğiniz biri düşerse cehenneme de dönebilir.

Habertürk yazarı Güntay Şimşek, uçaklarda en istenmeyen 9 yolcu tipini şöyle özetledi...

Alkolü fazla kaçıranlar

Uçakta yanında oturmak istenmeyen yolcu tipinin ilk sırasında yüksek seviyede alkol almış olanlar geliyor. Çok alkol alıp, havacılık kurallarının tümünü alt üst ederek, yolcuları rahatsız edenler, hatta uçuş güvenliğini tehlikeye atanlar bile var. Yaklaşık 3 yıl önce Türk Hava Yollarının İstanbul-Kazablanka seferini yapan uçağı, alkollü bir yolcunun uçakta çıkardığı huzursuzluk sebebiyle Cezayir’e zorunlu olarak indiğini hatırlatmakta yarar var. Alkollü yolcular sadece yolcuların değil, aynı zamanda havayollarını da rahatsız olduğu tiplerin başında yer alıyor. Bu sebeple uçağa biniş esnasında alkollü olduğu ve sorun çıkaracağına dair emareler gösteren yolcuları şirketler uçağa almayabilir. Peki siz bu tarz bir yolcuyla seyahat etmek ister misiniz? Bu yolcuların yan koltukları fiyatlandırılma imkanı olsaydı, kuşkusuz en ucuz koltuklar, alkollü yolcuların yanındakiler olurdu.

Koltuğa sığmayan kilolu yolcular

Tayland Havayollarının (Thai Airways) Nisan ayında aşırı kilolu yolcular için aldığı karar tartışmaya sebep olmuştu. Havayolu, filosuna dahil ettiği Boeing 787-9 uçaklarının business sınıfında bel çevresi 142 santimetreden daha geniş olan yolcuları uçurmayacağını açıklamıştı. Bazı havayolları ise yolcunun kilosuna göre biletleme yapılabileceğini gerekirse kilolu bir yolcuya iki koltuk satılabileceği bile açıklanmıştı. Dolayısıyla kilolu yolcular ağırlıkları yüzünden havayollarını ve kapladıkları alan sebebiyle de yolcuları rahatsız ediyor.

Kilolu, geniş omuzlu veya spor yapıp vücut genişliği normal insana göre fazla olan yolcularla yan yana oturmak bir çiledir. Böyle bir yol arkadaşınız varsa seyahatiniz boyunca koltuğunuzda bulunan ve sizin alanınızı oluşturan kol dayama kolçağını kullanmanız bile mümkün olmaz. Sürekli kollarınızı önde tutmanız gerekir. Kolunuzu dayayamazsınız rahat uçamazsınız. Cam kenarında oturuyorsanız pencereye yapışık gitme ihtimalini de unutmayın. Tuvalete giderken yapılı bir insanı kaldırmak daha zordur. En korkutucusu ise her iki tarafınızda böyle yolcularla seyahat etmenizdir.

Bebekli yolcular

Bebekle uçmak aileler için de kolay bir durum değil. Özellikle uzun uçuşlarda sıkıntılar daha da artabiliyor. Aileler bebekleriyle seyahate iyi hazırlanmadıkları zaman hem kendilerine hem etraflarında bulunan yolculara da sorun yaşatabiliyorlar. Uçuşu keyifli geçen bebekler ise diğer yolcuların da stresini alabiliyor. Eğer yanınızdaki bebek sürekli ağlıyorsa, ailesi bezini koltukta değiştiriyorsa yandınız. Ortalama 10 saatlik uzun bir uçuşun 5 saatinde ağlayan, etrafa koku saçan veya cam kenarında oturup sürekli koridorda gezmek isteyen bir bebekle nasıl seyahat edilir? Böyle bir koltuk arkadaşınız varsa ilk yapacağınız gürültü kesen kulakları takmak ya da yüksek sesle müzik dinlemek, film seyretmek veya kulak tıkacı kullanmaktır. Fakat koku için ne yapacaksınız? Bu durumda en ideal çözüm ise uçağın en uzak kısmında boş bir koltuk bulmayı çalışmaktır.

Yanında yemek getirenler

Uçaktaki ikramlar ne kadar güzel, mönüler ne kadar zengin olursa olsun, değişmeyen tek şey kişinin kendi damak tadıdır. Son yıllarda havayollarının ikramları ücretli yapması, yolcuları yanında yemek getirmeye alışkanlığını da artırdı. Ayrıca baharat ağırlıklı yiyeceklerle beslenen bazı ülke vatandaşları, dini kaygı taşıyanlar da yolculuklarında kendi yiyeceklerini getirebiliyor. Fakat uçakta kabin basıncından dolayı tat almak zor olsada, ağır yemek kokusu hemen yayılır. Yanınızda oturan yolcunun beraberinde getirdiği yemek sizi rahatsız edebilir. Uçuş süresi uzadıkça çileniz de artar.

Kötü kokan yolcular

Uçakta kokuların hızlı yayıldığı bilinen bir durum. Sevmediğiniz yemeğin kokusunun yanı sıra kötü kokan yolcular da konforsuz seyahatin en önemli sebebidir. Bu tarz yolculara ilk örnek olarak ayakkabısını çıkarıp kötü koku yayanları verebiliriz. Ayakkabılarını çıkartan yolcular kötü koku yaymalarının yanı sıra koltuk altından veya pencere kenarından ön koltuktaki yolcuyu da rahatsız ederler. Uçuş esnasında ayakkabıları çıkarmamak gerekir. Çünkü ayakta vücudun her tarafından çok daha fazla ter bezi bulunuyor ve her gün çeyrek litreye yakın ter salgılanır. Bu nedenle uçuş sırasında ayakkabıları çıkarmak yerine rahat ayakkabı giymek tercih edilmelidir. Veya uçakta verilen çorapları giymelisiniz. Ayrıca yanınızda oturan yolcunun çok yoğun ve ağır kokan bir parfüm sıkması da sizi bunaltabilir. Bu koku sadece yanında oturan değil çevresindeki yolcuları ve kabin ekibini de rahatsız eder.

Sürekli tuvalete gidenler

Özellikle uzun uçanlara uzmanlar tarafından hiç olmazsa saatte bir kalkıp yürümeleri tavsiye edilir. Ancak bazı yolcular vardır ki, sürekli tuvalete gitme ihtiyacı duyarlar. Bu tür yolcuların orta koltuk veya cam kenarında oturmaları yanında seyahat edeni adeta çileden çıkarır. Tabii bu durumu uçuş öncesi bilemediğiniz için tamamen şansınıza kalmıştır. Uyumak istersiniz ama bu imkânsızdır. Uçuş süresi uzadıkça bu kalkmalar her seferinde sinir katsayınızı yükseltir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız yolcuya koridor tarafında oturmasını teklif edilebilirsiniz.

Çok konuşanlar

Çok yorgunsunuzdur ve uçakta yolculuğunuzu uyuyarak geçirmek istersiniz. Daha havalimanındayken uçağa biner binmez uyumanın hayalini kurarsınız. Kendinizi bu duruma şartlandırmış olsanız bile yanınızda oturan yolcunun uçuşunuz boyunca susmayacağını tahmin edemezsiniz. Kimileri vardır ve sanki uzun süre kimseyle konuşmamıştır. Bütün hikayelerini sizin uçuşunuza saklamıştır. Uçağa bindiğinizde siz sohbet etmek istemeseniz bile yanınızda oturan diğer yolcuyla sohbet eder. Sohbet başladıktan sonra eğer çok konuşkan bir yolcuya soru işaretiyle biten cümleler kurarsanız planlarınız bozulabilir. Uçağa bindiğinizde uyumak istediğinizi davranışlarınızla belli etmeniz en uygun yöntemdir. Uçakta çok konuşan yolcular da tercih edilmez.

Sürekli gaz çıkaranlar

Bu yılın başında Dubai-Amsterdam seferini yapan Hollanda menşeli uçakta sürekli gaz çıkaran yolcu kavgaya neden olmuş, uçak Viyana’ya acil iniş yapmıştı. Uçakta gaz meselesi hassas konu. Bazı yiyecek ve içeceklerin havayoluyla seyahatte etkileşimi de farklı oluyor. İkram şirketleri, uçakta verilen yiyecek ve içecekleri bu hususları dikkate alarak hazırlamaları sorunu ortadan kaldırmıyor. Çünkü yolcuların seyahat öncesi aldıkları yiyecek ve içecekler kontrol edilemiyor. Kabin içindeki uçak motorlarının uğultusu sebebiyle de bazı yolcular oturdukları yerde rahatlıkla gazlarını çıkarabiliyorlar. Hatta tuvalete gitme zahmetinde bile bulunmadan gaz çıkarmaktan imtina etmiyorlar. Yanlarındaki yolcuların vay haline. Çözümü olmayan ve kimden geldiği tahmin edilse bile müdahalesi zor bir durum. Uçakları kapalı büyük bir tüpü gibi düşündüğünüzde her yolcudan etrafa saçılan farklı kokulara bir de gaz kokusu eklendiğinde özellikle uzun uçuşlar çekilmez olabiliyor. Bu sebeple uzun uçuşlarda uçaklar, vardıkları havalimanlarında temizlik personeli girmeden önce iyice havalandırılır. Zaten uzun uçuş sonrası limana yeni varmış bir uçağa yer hizmetleri görevlileri de girmekten çekinirler.