T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Sürekli Meryem Uzerli'nin yapacağı işleri konuşuyoruz ama ortada iş yok, tavsiyem birkaç ay ortadan kaybolsun'

Cengiz Semercioğlu: Meryem’in sonu Kıvanç Tatlıtuğ gibi olmasın

16 Nisan 2015 14:56

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynarken “tükenmişlik sendromu”na yakalanarak doğduğu Almanya’ya dönene oyuncu Meryem Uzerli hakkında çıkan haberlerin fazlalığına dikkat çekerek, “Seyirci, uzun süredir ‘Meryem'in dizisi şöyle olacak, böyle olacak’, ‘Meryem'e sevgili bulundu’, ‘Rol arkadaşı bu oldu’ gibi haberler okuyor. Oysa daha ortada senaryo bile yok. Dizi yetmemiş gibi şimdi bir de çekilecek sinema filmi çıktı ortaya; sevgilisi şu oldu, bu oldu haberleri çıkıyor... Sürekli yapacağı işleri konuşuyoruz ama Meryem'in yaptığı bir iş yok ortada” dedi.

Semercioğlu, “Meryem'le ilgili beklenti o kadar yükseltildi ki, sonunda iş Kıvanç'ın ‘Kurt Seyit’ine dönecek diye korkuyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde de beklenti çok yükseltilmiş, televizyon tarihinin en iyi dizisi çekiliyor havası estirilmiş ama sonunda dağ fare doğurmuştu” ifadelerini kullandı.

Semercioğlu yazısında, “Meryem'e tavsiyem, birkaç ay ortadan kaybolması. Şimdi, ‘Zaten ortada değilim, Berlin'deyim’ diyecek ama haberlerin hep ortada sevgili Meryem...” ifadelerine yer verdi.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet gazetesinin bugünkü (16 Nisan 2015) nüshasında yayımlanan, “Meryem'in sonu Kıvanç gibi olmasın” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Seyirci, Meryem Uzerli'yi Hürrem olarak çok sevdi, samimiyetini, doğallığını beğendi ve bağrına bastı.

"Muhteşem Yüzyıl" sonrasında nasıl bir dizi çekeceği merakla beklendi...

Ama araya o kadar uzun zaman girdi ki, bu beklenti ve merak bir tehlikeyi de beraberinde getirmeye başladı.

Seyirci, uzun süredir "Meryem'in dizisi şöyle olacak, böyle olacak", "Meryem'e sevgili bulundu", "Rol arkadaşı bu oldu" gibi haberler okuyor.

Oysa daha ortada senaryo bile yok.

Dizi yetmemiş gibi şimdi bir de çekilecek sinema filmi çıktı ortaya; sevgilisi şu oldu, bu oldu haberleri çıkıyor...

Sürekli yapacağı işleri konuşuyoruz ama Meryem'in yaptığı bir iş yok ortada...

Meryem'le ilgili beklenti o kadar yükseltildi ki, sonunda iş Kıvanç'ın "Kurt Seyit"ine dönecek diye korkuyorum.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde de beklenti çok yükseltilmiş, televizyon tarihinin en iyi dizisi çekiliyor havası estirilmiş ama sonunda dağ fare doğurmuştu.

Şimdi aynısı Meryem de oluyor.

Seyirci sürekli kamçılanıyor, beklenti sürekli yükseltiliyor.

Meryem'e tavsiyem, birkaç ay ortadan kaybolması.

Şimdi, "Zaten ortada değilim, Berlin'deyim" diyecek ama haberlerin hep ortada sevgili Meryem...

ETİKETLER

meryem uzerlimuhteşem yüzyıldizicengiz semercioğluhaber

İlgili Haberler

Meryem Uzerli'nin yeni dizisindeki partneri belli oldu

Meryem Uzerli'nin yeni dizisinin Eylül ayında yayınlanmaya başlayacağı bekleniyor

Meryem Uzerli film projesiyle dönüyor

Oyuncu, yeni filminin ardından eylül ayında ekrana gelmeye başlayacak olan yeni dizisi için kamera karşısına geçecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24