'Sürekli Meryem Uzerli'nin yapacağı işleri konuşuyoruz ama ortada iş yok, tavsiyem birkaç ay ortadan kaybolsun'

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynarken “tükenmişlik sendromu”na yakalanarak doğduğu Almanya’ya dönene oyuncu Meryem Uzerli hakkında çıkan haberlerin fazlalığına dikkat çekerek, “Seyirci, uzun süredir ‘Meryem'in dizisi şöyle olacak, böyle olacak’, ‘Meryem'e sevgili bulundu’, ‘Rol arkadaşı bu oldu’ gibi haberler okuyor. Oysa daha ortada senaryo bile yok. Dizi yetmemiş gibi şimdi bir de çekilecek sinema filmi çıktı ortaya; sevgilisi şu oldu, bu oldu haberleri çıkıyor... Sürekli yapacağı işleri konuşuyoruz ama Meryem'in yaptığı bir iş yok ortada” dedi.

Semercioğlu, “Meryem'le ilgili beklenti o kadar yükseltildi ki, sonunda iş Kıvanç'ın ‘Kurt Seyit’ine dönecek diye korkuyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde de beklenti çok yükseltilmiş, televizyon tarihinin en iyi dizisi çekiliyor havası estirilmiş ama sonunda dağ fare doğurmuştu” ifadelerini kullandı.

Semercioğlu yazısında, “Meryem'e tavsiyem, birkaç ay ortadan kaybolması. Şimdi, ‘Zaten ortada değilim, Berlin'deyim’ diyecek ama haberlerin hep ortada sevgili Meryem...” ifadelerine yer verdi.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet gazetesinin bugünkü (16 Nisan 2015) nüshasında yayımlanan, “Meryem'in sonu Kıvanç gibi olmasın” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Seyirci, Meryem Uzerli'yi Hürrem olarak çok sevdi, samimiyetini, doğallığını beğendi ve bağrına bastı.

"Muhteşem Yüzyıl" sonrasında nasıl bir dizi çekeceği merakla beklendi...

Ama araya o kadar uzun zaman girdi ki, bu beklenti ve merak bir tehlikeyi de beraberinde getirmeye başladı.

Seyirci, uzun süredir "Meryem'in dizisi şöyle olacak, böyle olacak", "Meryem'e sevgili bulundu", "Rol arkadaşı bu oldu" gibi haberler okuyor.

Oysa daha ortada senaryo bile yok.

Dizi yetmemiş gibi şimdi bir de çekilecek sinema filmi çıktı ortaya; sevgilisi şu oldu, bu oldu haberleri çıkıyor...

Sürekli yapacağı işleri konuşuyoruz ama Meryem'in yaptığı bir iş yok ortada...

Meryem'le ilgili beklenti o kadar yükseltildi ki, sonunda iş Kıvanç'ın "Kurt Seyit"ine dönecek diye korkuyorum.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde de beklenti çok yükseltilmiş, televizyon tarihinin en iyi dizisi çekiliyor havası estirilmiş ama sonunda dağ fare doğurmuştu.

Şimdi aynısı Meryem de oluyor.

Seyirci sürekli kamçılanıyor, beklenti sürekli yükseltiliyor.

Meryem'e tavsiyem, birkaç ay ortadan kaybolması.

Şimdi, "Zaten ortada değilim, Berlin'deyim" diyecek ama haberlerin hep ortada sevgili Meryem...